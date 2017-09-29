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29 Вересень 2017, Київ 15:55
Фотогалереї

Фотогалерея: Калинівські склади з повітря. Наслідки

Наслідки вибухів боєприпасів на військових складах поблизу міста Калинівка Вінницької області з повітря, 29 вересня 2017 року
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