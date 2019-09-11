Ситуація на території арсеналу в Калинівці контрольована – Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що ситуація на території арсеналу в Калинівці Вінницької області контрольована.

«Наскільки я знаю, станом буквально 30 хвилин назад... ситуація локалізована і абсолютно під контролем. Підстав для хвилювання немає», – твердить голова уряду.

За словами Гончарука, реакція відповідних служб була оперативною, повідомлень про завдану інцидентом шкоду немає.

Раніше Міністерство оборони України повідомило, що 11 вересня на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу селища Калинівка, що на Вінниччині, сталася пожежа, внаслідок чого зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

«За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави. Загроз для військовослужбовців і цивільного населення, а також постраждалих осіб немає. Ситуація контрольована», – наголосили в Міноборони.

До місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України, йдеться в повідомленні.

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Станом на зараз на території арсеналу працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції і військової служби правопорядку у Збройних силах України, «триває локалізація місця займання».

Як повідомила Радіо Свобода одна з місцевих жительок, зранку 11 вересня в селищі було чути звуки вибухів.

Калинівська районна державна адміністрація на своєму сайті повідомляла, що на території 48-му арсеналу зайнялася суха трава і є «загроза виникнення надзвичайної події».

«Просимо усіх людей зберігати спокій і слідкувати за подальшою інформацією», – йдеться в повідомленні.

Пізніше в РДА додали, що ситуація на 48-му арсеналі контрольована, «проходять заходи із локалізації місця займання».

Востаннє пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки сталася 26 вересня 2017 року. Тоді через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини. Пожежу локалізували і загасили доволі швидко і вже 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

У ГПУ не виключали можливості диверсії як причини пожежі і вибухів. Військова прокуратура розслідувала справу саме за цією за статтею. Після цих вибухів українська армія втратила майже 20 тисяч тонн боєприпасів.