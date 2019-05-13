Вибухи на військових складах: як розслідуються і які висновки зробили

Служба безпеки України попередила теракт на арсеналі ЗСУ в Житомирській області. На початку 2019 року російські спецслужби завербували співробітника об’єкта, стверджують в контррозвідці. З 2015-го в Україні злетіли в повітря шість складів з боєприпасами, і саме диверсії вважають причиною вибухів на більшості з них. Як зараз охороняють арсенали? Коли всі боєприпаси заховають у сховища? І скільки це буде коштувати?

Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:

Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область.

Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область.

Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область.

Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина.

Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри

У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.

«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.

Підлягало очищенню близько 1434 гектарів територій, очищено вже близько 51% територій

Військові досі ліквідовують наслідки вибухів на трьох великих арсеналах – очищують територію. В Балаклії розмінували половину, в Ічні – 13%, в Калинівці – майже все.

«Підлягало очищенню близько 1434 гектарів територій. На сьогодні очищено вже близько 51% територій», – каже тимчасовий виконувач обов’язків начальника озброєння ЗСУ Валерій Стецюк.

Як зараз охороняють арсенали?

Саме в Калинівці військові вирішили показати, які висновки зроблені після вибухів на арсеналах. Довелося починати із найпростішого.

«Побудована зовнішня і внутрішня огорожа – це раз. Встановлене відеоспостереження. Встановлені технічні засоби охорони. Створені контрольно-слідові смуги, також вирізана 50-метрова зона довкола арсеналу», – каже командир 48-го арсеналу ЗСУ у Калинівці Микола Батюк.

Контролюють периметр із підземного бункера. Паркан під напругою, є сейсмічні датчики. У вартових – тепловізори та прилади нічного бачення. В лісі – замасковані пости. Такою вишкою глушать мобільний зв’язок і придушують безпілотники. Вже цього року були спроби залетіти на закриту територію.

Зафіксовано 10 прольотів безпілотних літальних апаратів

«Зафіксовано 10 прольотів безпілотних літальних апаратів. Чотири – візуально і шість – за допомогою систем радіоелектронної боротьби. Із них п’ять придушено і не дозволено перетнути периметр і залетіти на технічну територію. І один був збитий із застосуванням стрілецької зброї», – розповідає начальник центрального управління безпеки військової служби ЗСУ Микола Швець.

Військові вже кілька років евакуюють боєприпаси з лівобережної України подалі в тил. Усі реактивні снаряди і частина дефіцитних калібрів знаходяться у захищених сховищах, але їх не вистачає. Необхідно 300 одиниць. За три роки хочуть побудувати 136 сховищ.

Будівництво триває до 2021 року в три етапи

«Будівництво триває до 2021 року в три етапи. Перший етап закінчується в цьому році. Загальна кількість першого етапу сховищ – 35. Вони будуть обладнані автоматичними установками пожежогасіння. Всередині сховища буде і відеоспостереження, і біодоступ до сховища», – пояснює Микола Швець.

«Люди вчаться на власних помилках. Так, ситуація покращилася, але для цього в повітря злетіло кілька військових складів на сотні мільйонів доларів. Дуже багато ще треба зробити. Та оптимістична картина, яка є зараз, те, що показують журналістам – Цвітоха і Калинівка – це тільки дві бази, куди спрямовані основні засоби», – зазначає Юрій Бутусов.

Вартість сховищ

На вже заплановану сотню сховищ необхідно більш ніж чотири мільярди гривень, але це не остаточна сума. В останні два роки на арсенали виділяють півмільярда гривень.

Навіть якщо ми будемо виділяти на рік 500 мільйонів для того, щоб побудувати всі арсенали, треба 15 років

«До цього було 20-10 мільйонів гривень. Навіть якщо ми будемо виділяти на рік 500 мільйонів для того, щоб побудувати всі арсенали, бази, нам треба 15 років. Це якщо ідеально в нас будуть працювати забудовники. Тут є свої проблеми, там специфічна конструкція і так далі», – заявив міністр оборони України Степан Полторак.

До цього моменту принаймні частина боєприпасів залишатиметься під відкритим небом. Мінометні міни після такого зберігання виглядають не найкращим чином.

Їх чистять, знежирюють, ґрунтують і вкладають в нову тару. Після цього снаряди можуть зберігатися щонайменше десять років.

«65-70% боєприпасів у такому стані – переважно це міни 82 і 120 міліметрів. Інші боєприпаси в набагато кращому стані. Наразі ми проводимо ремонтні роботи, починаючи від 82-міліметрових мін до 120-міліметрових мін і вся класика боєприпасів – 100, 125, 152», – каже заступник командира 48-го арсеналу ЗСУ у Калинівці Микола Гресєв.

Результати розслідувань

Розслідування вибухів на арсеналах досі триває. В усіх гучних випадках твердять про диверсії, але визначити, як саме їх провели на місці підривів, не вдається.

Втрачене у вогні тепер необхідно закуповувати або виготовляти самостійно. Дефіцит – боєприпаси до «Смерчів», «Ураганів» і 152-міліметрові гаубичні снаряди.

Виробництво останніх налагодили минулого літа на підприємстві «Артем». За наявності держзамовлення там готові випускати 14 тисяч снарядів на рік. Тоді ж «Донбас.Реалії» розповідали про плани виробництва боєприпасів інших калібрів. Втім, його ще не розгорнули.

«Програма передбачає виробництво калібрів від 100 до 155 міліметрів. Виробництво снарядів, гільз, метальних зарядів, вибухових речовин спецхімії і детонаторів. Тобто комплексно, повністю», – зазначає виконувач обов’язків президента державної акціонерної холдингової компанії «Артем» Антон Карпенко.

Торік на «Артемі» твердили: ЗСУ необхідно кілька років, аби відновити запаси боєприпасів. Скільки їх закуповують зараз – невідомо. Цьогоріч із понад 100 мільярдів гривень – це увесь оборонний бюджет України – на закупівлю озброєння і техніки виділили лише десяту частину.

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