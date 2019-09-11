Прокуратура відкрила провадження через вибухи боєприпасів у Калинівці

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження через пожежу та детонацію боєприпасів на військовій базі в Калинівці.

Провадження відкрите за статтею 425 Кримінального кодексу України («недбале ставлення до військової служби»).

«Попередньо встановлено, що близько 11:40 11 вересня 2019 року на технічній території 48 арсеналу, що розташований у місті Калинівка Вінницької області, у районі відкритого майданчика відбулося близько шести вибухів боєприпасів, які підлягали утилізації. Можлива причина –займання сухої трави у результаті чого відбулася почергова детонація поодиноких боєприпасів, що лежали на землі», – розповіли в прокуратурі.

Міністерство оборони України інформувало, що 11 вересня на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу селища Калинівка сталася пожежа внаслідок чого зафіксовані шість вибухів боєприпасів. За даними відомства, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Востаннє пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки сталися 26 вересня 2017 року. Тоді через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини.