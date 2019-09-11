Пожежі й вибухи на складах боєприпасів

Сьогодні в «Ньюзрумі»: Пожежі й вибухи на двох складах боєприпасів — в Калинівці, що на Вінничині, та на військовому полігоні поблизу Клугино-Башкирівки, що на Харківщині. Чи є загроза життю людей? Розпаковка чиновника. Вадим Пристайко, новий міністр закордонних справ. Які головні завдання він бачить для себе у цій ролі? 65 років українській редакції Радіо Свобода. Що ми підготували та як нас вітали? І ще багато цікавого.

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