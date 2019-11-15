Генштаб уточнив число і стан поранених внаслідок вибухів у Балаклії

Внаслідок серії вибухів, що сталися вдень 15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії Харківської області, загинули двоє, поранені п’ятеро військовослужбовців, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Один – у важкому стані; один – середнього ступеня важкості; троє – легкого ступеня важкості. Пораненим військовослужбовцям надається фахова невідкладна медична допомога», – вказано в повідомленні.

За даними Генштабу, з 15:13 нових вибухів на технічній території військової частини не фіксували. Загалом на технічній території пролунало близько 20 вибухів.

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За безпечення безпеки утилізації залучили черговий пожежний підрозділ військової частини. Наразі на територій військової частини триває впорядкування місця проведення робіт з утилізації залишків боєприпасів.

15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів.

Як розповів Радіо Свобода офіцер інформаційного агентства Міністерства Оборони України Дмитро Чалий, за попереднім даними на території арсеналу проводились планові роботи з розмінування, під час яких один зі снарядів здетонував.

Як повідомляло Радіо Свобода, у ніч на 23 березня 2017 року на артилерійських складах у місті Балаклія у Харківській області розпочалася пожежа, через яку почали детонувати снаряди, що зберігалися на складах. Масштабну пожежу гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Внаслідок вибухів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень.