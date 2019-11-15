Генштаб почав службове розслідування вибухів у Балаклії

Міністр оборони Андрій Загороднюк висловив співчуття родинам загиблих і заявив про початок службового розслідування інциденту у Балаклії на Харківщині.

«Генеральний штаб ЗСУ вже проводить оперативне службове розслідування трагедії. Буду інформувати вас про його результати. Обіцяю», – написав він у свому телеграм-каналі.

Як раніше повідомив Генштаб, двоє військових саперів загинули внаслідок вибухів на території колишніх артилерійських складів в Балаклії, ще чотирьох госпіталізували.

За цими даними, з 15:13 нових вибухів на технічній території військової частини не фіксували. Загалом на технічній території пролунало близько 20 вибухів.

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За безпечення безпеки утилізації залучили черговий пожежний підрозділ військової частини. Наразі на територій військової частини триває впорядкування місця проведення робіт з утилізації залишків боєприпасів.

15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів.

Як розповів Радіо Свобода офіцер інформаційного агентства Міністерства Оборони України Дмитро Чалий, за попереднім даними на території арсеналу проводились планові роботи з розмінування, під час яких один зі снарядів здетонував.

Як повідомляло Радіо Свобода, у ніч на 23 березня 2017 року на артилерійських складах у місті Балаклія у Харківській області розпочалася пожежа, через яку почали детонувати снаряди, що зберігалися на складах. Масштабну пожежу гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Внаслідок вибухів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень.