Вибухи в Балаклії: Генштаб повідомляє про двох загиблих саперів

Двоє військових саперів отримали смертельні поранення внаслідок вибухів на території колишніх артилерійських складів в Балаклії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на чергового Центральної артилерійської бази.

«За уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, двоє військових саперів зазнали поранень, не сумісних із життям. Четверо військовослужбовців ЗС України, про яких повідомлялось раніше, перебувають у медичних закладах. За уточненою інформацією медиків, троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості», – йдеться в заяві Генштабу.

За даними Генштабу, з 15:13 нових вибухів на технічній території військової частини не фіксували. Загалом на технічній території пролунало близько 20 вибухів.

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За безпечення безпеки утилізації залучили черговий пожежний підрозділ військової частини. Наразі на територій військової частини триває впорядкування місця проведення робіт з утилізації залишків боєприпасів.

15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів.

Як розповів Радіо Свобода офіцер інформаційного агентства Міністерства Оборони України Дмитро Чалий, за попереднім даними на території арсеналу проводились планові роботи з розмінування, під час яких один зі снарядів здетонував.

Як повідомляло Радіо Свобода, у ніч на 23 березня 2017 року на артилерійських складах у місті Балаклія у Харківській області розпочалася пожежа, через яку почали детонувати снаряди, що зберігалися на складах. Масштабну пожежу гасили кілька діб, у радіусі 10 кілометрів евакуювали близько 20 тисяч людей. Внаслідок вибухів загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень.