Обстріли, військові склади чи хімзавод: що вибухнуло в окупованому Донецьку

Вибухи в Донецьку – потужна пожежа сталася в окупованому місті. Людей, що опинилися в зоні небезпеки, довелося евакуювати. В угрупованні «ДНР» звинуватили в усьому українських військових. Нібито вибухи – результат «артилерійського обстрілу з боку ЗСУ». Чи так це насправді? Що кажуть самі військові? Про це – у матеріалі спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Ранок 25 вересня. Куйбишевський район окупованого Донецька здригається від вибухів. Стовп чорного диму видно в радіусі декількох кілометрів від епіцентру пожежі. Починається евакуація місцевих жителів.

Майже відразу в російських ЗМІ з’являються повідомлення про причини події. Ось що повідомили в ефірі телеканалу «Росія-24»: «У Донецьку виникла велика пожежа, імовірно, на складі боєприпасів. Жителі довколишніх будинків пишуть, що з палаючого складу в різні боки розлітаються осколки».

Але вже через кілька годин інформація на тому ж каналі кардинально змінюється. Більше ніяких згадок про склад з боєприпасами.

«Обстріл почався приблизно о 6:50 ранку. Близько 50 снарядів влучили практично в п’ять вулиць. Основний удар на себе взяли промислові склади заводу «Зеніт». Це підприємство займається випуском полімерних матеріалів. Внаслідок розривів боєприпасів загорілася сировина», – повідомили на телеканалі.

Чи справді пожежі передував артилерійський обстріл? «Донбас.Реалії» побували в районі надзвичайної події і запитали про те, що трапилося у місцевих жителів.

«Та ніби був. Я не знаю, але зі слів – був. Вибухи ж були», – каже донеччанин.

«Це вранці сталося несподівано. А що воно було, як сталося – не знаю», – додає інший чоловік.

«Мене не було. Я в нічну зміну працювала, тому мене не було. Я конкретно вам сказати не можу. Родичі і сусіди кажуть, що були прильоти», – відповіла місцева жителька.

У штабі операції Об’єднаних сил заявили: не стріляли.

Офіційно заявляю, обстрілів не було

«Наше озброєння відведене, відповідно до домовленостей попередніх, і ми свою артилерію не рухали вперед. Тому можу однозначно сказати, що ми не стріляли і це не наших рук справа. Офіційно заявляю, таких обстрілів не було з жодних видів зброї по Донецьку», – наголошує начальник прес-центру ООС Віктор Шубець.

Що ж могло вибухати на західній околиці окупованого міста і викликати таку масштабну пожежу? Схожі інциденти тут трапляються не вперше.

«У червні 2015 року тут стався дуже великий вибух: розірвало залізничне полотно, розкидало вагони в різні боки. Тоді в ЗМІ писали про те, що стався вибух вагона з боєприпасами, які угруповання «ДНР» завозило на цю територію для зберігання», – розповідає кореспондент Радіо Свобода Олександр Демченко.

Мова про Донецький казенний завод хімічних виробів. На карті добре видно – підприємство розташоване недалеко від місця, яке самі бойовики вказали як епіцентр загоряння. Ще в радянські часи на заводі виробляли вибухівку для боєприпасів і промислових цілей.

У цих підземних складах зберігаються і боєприпаси угруповання «ДНР»

«Ось це територія заводу, а тут знаходяться підземні сховища, на яких зберігалися вибухові речовини і боєприпаси, які утилізував цей завод вже з набуттям Україною незалежності. Зараз же, за твердженнями розвідки і теж місцевих жителів, у цих підземних складах зберігаються і боєприпаси угруповання «ДНР», – каже Олександр Демченко.

Взимку 2017-го тут відбулася ще одна надзвичайна подія. Вибух був такої сили, що бойовики угруповання «ДНР» навіть вирішили перевірити радіаційний фон на території підприємства. Забруднення не знайшли. А причиною вибухів тоді, як і зараз, назвали «обстріл великокаліберною артилерією з боку ЗСУ».

«Перевірили на іприт, перевірили фосген, дифосген. І зараз далі перевіримо на радіацію», – коментували бойовики.

За словами місцевих журналістів, побоювання бойовиків були не такими вже й безпідставними.

«Там знаходиться сховище радіоактивних відходів. Тому я як донеччанин хвилювався через те, що пожежа відбувається на цьому заводі, і це може загрожувати значній частині моїх близьких і знайомих», – розповідає головний редактор сайту «Острів» Сергій Гармаш.

Але, як стверджує Сергій Гармаш, цього разу тривога виявилася помилковою. Як стверджує журналіст, йому вдалося дізнатися, що саме вибухало на околиці Донецька. Його джерела в місті заявляють, що інцидент не має жодного стосунку до хімічного підприємства.

Вибухи сталися на території колишнього автотранспортного підприємства, яке зараз займає одна з так званих «військових частин» «ДНР»

«За інформацією наших джерел у Донецьку, вибухи сталися, я не знаю їхніх причин – був обстріл чи ні, різні джерела говорять різне, я буду констатувати факт – вибухи сталися на території колишнього АТП, автотранспортного підприємства, яке зараз займає одна з так званих «військових частин» «ДНР». Напевно, на території «військової частини» є запаси боєприпасів, якісь вибухові речовини, які, власне, і вибухали», – припускає Гармаш.

Ось цей об’єкт на мапі – АТП-11425. Від будівель, які, за версією бойовиків, «обстріляли ЗСУ» і де нібито і виникла пожежа, його відокремлюють лічені метри. За повідомленнями угруповання «ДНР», ніхто з донеччан в результаті вибухів не постраждав.

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