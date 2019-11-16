У Генштабі назвали ймовірну причину вибухів у Балаклії

У генеральному штабі ЗСУ вважають ймовірною причиною інциденту на складах у Балаклії Харківської області могло стати загоряння твердопаливного двигуна ракети.

«За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що 15 листопада на спеціально обладнаному місці – майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів №4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28, ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загоряння з подальшим підривом накопичених для знищення вибохонебезпечних предметів», – мовиться у повідомленні Генштабу.

15 листопада на території колишніх артилерійських складів у Балаклії на Харківщині пролунало кілька поодиноких вибухів.

Внаслідок серії вибухів загинули двоє, поранені п’ятеро військовослужбовців.