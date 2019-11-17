Москва ніколи не заперечувала, що поверне Києву затримані в Керченській протоці кораблі – МЗС Росії

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Москва ніколи не заперечувала можливості повернення Києву трьох суден, захоплених в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

«Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні суден, які брали участь в організованій в листопаді 2018 року попереднім київським керівництвом «провокації» в районі Керченської протоки», – йдеться в повідомленні МЗС Росії на сторінці в Telegram.

Також в повідомленні йдеться, що російські дипломати «в червні поінформували Посольство України в Москві про наявні в рамках російського законодавства можливості, які Київ міг би задіяти для звільнення моряків і кораблів».

Українська сторона поки не коментувала заяву російського зовнішньополітичного відомства.

Раніше сьогодні пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українських військових судна передадуть Україні 18 листопада.​

Згідно з повідомленням, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» – відбуксирували з порту Керч до «погодженого місця». Де саме будуть передані кораблі наразі невідомо.

17 листопада кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що судна в керченському порту почали готувати до відправлення. Згодом вони в супроводі російської берегової охорони вийшли в Керченську протоку в бік Чорного моря.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак розповів про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія із застосуванням зброї разом з екіпажами в листопаді 2018 року.

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.