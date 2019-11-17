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17 листопада 2019, Київ 19:38
Новини | Політика

Полозов: Росія після повернення Україні кораблів має закрити справу проти моряків

Микола Полозов

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Росія після повернення Україні захоплених біля берегів анексованого Криму військових кораблів повинна припинити кримінальну справу проти українських моряків, повідомивн на сторінці у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

«Оскільки арбітраж трибуналу розглядатиме в тому числі і питання імунітету українських військових суден і членів їхніх екіпажів, то провадження у кримінальній справі в Росії про незаконний перетин кордону групою осіб є тривалим порушенням імунітету українських військових суден і членів їхніх екіпажів і безумовно ускладнює суперечку, розглянуту міжнародним трибуналом ООН з морського права. Після повернення в Україну захоплених моряків і їхніх кораблів природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків», – заявив адвокат.

Раніше сьогодні пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що Захоплені Росією три українських військових судна передадуть Україні 18 листопада.

Згідно з повідомленням, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» – відбуксирували з порту Керч до «погодженого місця». Де саме будуть передані кораблі наразі невідомо. Українська сторона ситуацію поки не коментувала.

17 листопада кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що судна в керченському порту почали готувати до відправлення. Згодом вони в супроводі російської берегової охорони вийшли в Керченську протоку в бік Чорного моря.

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак розповів про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія із застосуванням зброї разом з екіпажами в листопаді 2018 року.

/**/ /**/ Захоплені українські судна раніше сьогодні вивели з акваторії «Генмола» в Керчі в супроводі російської берегової охорони
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Захоплені Росією військові катери повернуть Україні в «нейтральних водах» – ЗМІ

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

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