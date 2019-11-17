Захоплені Росією військові катери повернуть Україні в «нейтральних водах» – ЗМІ

Захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», які вивели з акваторії «Генмола» в Керчі 17 листопада в супроводі російської берегової охорони, передадуть Україні в «нейтральних водах». Про це повідомляє близьке до підконтрольної Росії влади Криму видання «Кримінформ» із посиланням силові відомства.

«Деякі дії з передачі українських військових кораблів вже почалися. Катери і буксир будуть доставлені в нейтральні води Чорного моря. Після цього представники української сторони зможуть підійти і забрати кораблі», – цитує видання свого неназваного співрозмовника.

За даними кореспондента проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, катери в супроводі російських кораблів йдуть через Керченську протоку в бік Чорного моря.

Згідно з міжнародною базою відстеження суден Мarine Тraffic, українські буксири «Сапфір», «Титан» і «Гайдамаки» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт.

Вранці 17 листопада захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», які перебували в акваторії порту «Генмол» у Керчі, почали готувати до відправки: на суднах і на березі біля них перебували люди в помаранчевих жилетах.

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив напередодні про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія із застосуванням зброї разом з екіпажами в листопаді 2018 року.

«Процес повернення малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксира «Яни Капу», захоплених минулого листопада, вже на завершальному етапі», – сказав він виданню «НВ».

16 листопада в Росії видання «Коммерсант» заявило, що, за його даними, Росія має намір урегулювати справу з поверненням захоплених кораблів Україні до саміту в «нормандському форматі», який наразі запланований на 9 грудня.

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.