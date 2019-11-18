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18 листопада 2019, Київ 18:30
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Навіщо Путін повернув Україні кораблі?

Навіщо Путін повернув Україні кораблі?
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Росія передала Україні кораблі, які рік тому захопила біля Керченської протоки. 24 захоплені тоді в полону українські військові провели в російському СІЗО 10 місяців. Вони повернулися додому трохи раніше, ніж кораблі, завдяки обміну, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права – Росія його не виконала. Що стоїть за рішенням Росії повернути кораблі? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили кореспондент Радіо Свобода в Одесі Михайло Штекель, російський адвокат Микола Полозов, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, речниця МЗС України Катерина Зеленко.

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