Навіщо Путін повернув Україні кораблі?

Росія передала Україні кораблі, які рік тому захопила біля Керченської протоки. 24 захоплені тоді в полону українські військові провели в російському СІЗО 10 місяців. Вони повернулися додому трохи раніше, ніж кораблі, завдяки обміну, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права – Росія його не виконала. Що стоїть за рішенням Росії повернути кораблі? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили кореспондент Радіо Свобода в Одесі Михайло Штекель, російський адвокат Микола Полозов, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, речниця МЗС України Катерина Зеленко.