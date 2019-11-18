МЗС про повернення захоплених суден: Росія має «понести повну відповідальність»

Українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним трибуналом порушення Росією Конвенції ООН із морського права при захопленні українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», а також 24 членів їхніх екіпажів. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо повернення Росією захоплених рік тому поблизу Керченської протоки українських суден.

«Імунітети військових суден є основоположним принципом міжнародного звичаєвого та морського права. Жоден не має права їх порушувати, а у разі порушення винні мають понести повну відповідальність», – відзначили в МЗС України.

«Згідно з наказом Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, Росія мала невідкладно передати під контроль України згадані судна. Росіянам знадобилось майже півроку для такого повернення. Після ретельної перевірки й експертизи стане зрозумілим, в якому стані повернуто українські кораблі, чи було з них вилучено обладнання та документацію», – додали в міністерстві.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що перші слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення Конвенції ООН з морського права під час захоплення українських військових кораблів і їхніх членів екіпажу, пройдуть в Гаазі 21 листопада.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українські військові судна передадуть Україні 18 листопада.​ Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» відбуксирували з порту Керчі до «погодженого місця».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.