Пєсков заперечує, що повернення Росією кораблів пов’язане з рішенням Міжнародного трибуналу

Росія повернула українські кораблі, захоплені 2018 року, не через те, що цього вимагав Міжнародний трибунал з морського права – про це російським журналістам 18 листопада заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це (повернення кораблів – ред.) ніяк не пов’язано з міжнародним трибуналом. Ніякого зв’язку тут немає і бути не може», – стверджує Пєсков.​

Він вказав на те, що справою займаються прикордонники Росії та російська Федеральна служба безпеки, оскільки, за версією Кремля, українські кораблі «порушили державний кордон» Росії, коли намагалися перетнути Керченську протоку поблизу анексованого Криму.

Як раніше повідомила заступник міністру закордонних справ Олена Зеркаль, Росія передала Україні захоплені кораблі і зараз ті прямують до Одеського порту. Це головна база ВМСУ на Чорному морі. Звільнені кораблі супроводжують буксири «Титан» і «Гайдамаки», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір». Одеські ЗМІ також повідомляли, що ешелон супроводжує малий розвідувальний корабель «Переяслав», офіційного підтвердження цієї інформації не було.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українські військові судна передадуть Україні 18 листопада.​ Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» відбуксирували з порту Керчі до «погодженого місця».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».​

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

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Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.