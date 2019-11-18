Спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч «нормандської четвірки» запланована на 9 грудня, з цього приводу російський лідер проведе телефонну розмову 18 листопада. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

При цьому Пєсков закликав не «завищувати очікування» щодо зустрічі.

Представник Путіна підтвердив, що саміт має відбутися у Парижі.

Раніше стало відомо, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у Парижі. В Офісі президента Володимира Зеленського також підтвердили цю інформацію.

11 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив із канцлером Німеччини Анґелою Меркель плани провести зустріч лідерів «нормандської четвірки» (України, Франції, Росії й Німеччини). Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.