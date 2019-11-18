Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 листопада 2019, Київ 21:35
Новини | Політика

Міноборони України: повернення Росією суден є виконанням рішення міжнародного трибуналу

«Повернення катерів і буксиру – це не акт доброї волі. Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу», – заявив міністр

Дивитись коментарі

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що вважає повернення Росією захоплених українських військових суден виконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

«Повернення катерів і буксиру – це не акт доброї волі. Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу», – написав міністр у телеграмі 18 листопада.

За його словами, після отримання суден спеціалісти їх оглянуть і нададуть рекомендації, яким чином «якнайшвидше їх повернути до служби».

/**/ /**/ Фото 17 листопада 2019 року: судно російської берегової охорони виводить захоплений український малий броньований артилерійський катер «Нікополь» із порту окупованої Керчі
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Повернення захоплених Росією українських кораблів: реакції Києва, Москви, експертів

Водночас у Кремлі раніше сьогодні заперечили, що повернення Росією кораблів пов’язане з рішенням Міжнародного трибуналу.

18 листопада буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» повернули Україні. Наразі кораблі «прямують додому».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Навіщо Путін повернув Україні кораблі?
Embed
Навіщо Путін повернув Україні кораблі?

No media source currently available

0:00 0:25:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

/**/ /**/ 18 листопада буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» повернули Україні. Наразі кораблі «прямують додому»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Франція: повернення захоплених суден будує «довіру» перед самітом у Парижі

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG