Франція: повернення захоплених суден будує «довіру» перед самітом у Парижі

Франція привітала передачу Росією трьох українських військових суден, що були захоплені Москвою в Чорному морі минулого року, заявивши, що цей крок сприятиме запланованому на грудень саміту «нормандської четвірки» в Парижі.

«Цей жест ... сприяє зміцненню довіри в діалозі між Росією й Україною», – йдеться в заяві офісу президента Франції 18 листопада за підсумками телефонної розмови французького й російського лідерів Емманюеля Макрона і Володимира Путіна.

За повідомленням, Макрон і Путін також обговорили «підготовку» до саміту, проведення якого заплановане на 9 грудня в Парижі. У зустрічі мають взяти участь лідери України, Росії, Франції й Німеччини.

Паризький саміт стане першою зустріччю між Путіним і Зеленським, який був обраний президентом України у квітні.

18 листопада буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» повернули Україні. Наразі кораблі «прямують додому».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.