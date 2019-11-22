Зеркаль в Гаазі: Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права

На слуханнях Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про імунітет трьох українських військових кораблів і 24 членів їх екіпажів заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права. Про це повідомила прес-служба МЗС України.

«Росія не виконала наказ Трибуналу. Натомість Росія тримала членів екіпажів суден ще чотири місяці, перш ніж остаточно звільнити їх у вересні. Навіть сьогодні Росія не виконала наказу ITLOS, оскільки вона поставила умови звільнення членів екіпажів суден. Аналогічно, хоча три дні тому - майже рік, до дня, коли 25 листопада 2018 року було захоплено військово-морські судна України - Росія звільнила «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу», вона досі не виконала Наказ. Це пов’язано з тим, що перш ніж звільнити судна, в порушення Наказу ITLOS, Росія вилучила з суден зброю, комунікаційне обладнання, документи тощо. Все це залишається в Росії», – мовиться у повідомленні.

На думку української влади, Росія продовжує порушувати Конвенцію ООН з морського права (UNCLOS).

«Росія продовжує порушувати UNCLOS. Росія продовжує заперечувати імунітет членів екіпажів наших суден і продовжує їх кримінальне переслідування за ті дії, які вони здійснювали під час перебування на борту українських військово-морських суден. І вона продовжує відмовлятись від повернення в Україну комунікаційної техніки, яка потребує захисту, та інших матеріалів, вилучених із суден. Для того, щоб покласти край цьому триваючому порушенню UNCLOS, Україна має право на остаточне, обов'язкове рішення про те, що Росія порушила статті 32, 58, 95 та 96 Конвенції», – повідомили в МЗС України.

21 листопада в Гаазі відбувся обмін позиціями та аргументами між сторонами. Сьогодні арбітраж ухвалить перше рішення за правилами процедури своєї діяльності з урахуванням вчорашніх слухань.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.