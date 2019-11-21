Україна проти Росії: сторони обмінялися позиціями й аргументами в Гаазі

У Гаазі, де 21 листопада почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі України проти Росії про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів, відбувся обмін позиціями й аргументами між сторонами, повідомила у фейсбуці заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Сьогодні відбувся обмін позиціями та аргументами між сторонами. Зважаючи на суттєву різницю у підходах сторін до найбільш чутливих питань, досягти згоди не вдалося. Вже завтра Арбітраж ухвалить правила процедури своєї діяльності з урахуванням сьогоднішніх слухань і власного розуміння», – зазначила Зеркаль.

За її словами, слухання мають процедурний характер.

«За результатом цих слухань Арбітраж ухвалить своє перше рішення і затвердить правила своєї роботи, визначить назву справи і засади транспарентності, а саме можливість доступу широкого загалу до матеріалів справи, а також можливість трансляції слухань в режимі онлайн», – додала Зеркаль.

Українська сторона наполягає на тому, що справа є терміновою, оскільки незважаючи на те, що у вересні Росія звільнила українських моряків, кримінальні справи проти них тривають.

«Тобто, вона і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків. Три дні тому – майже через рік після того, як 25 листопада 2018 року їх було захоплено – Росія звільнила наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання і документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та Конвенцію ООН з морського права», – додала Зеркаль.

Вона наголосила, що трибунал має покласти край цим порушенням. «Відтак, Україна вимагає остаточного, обов’язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції», – додала заступниця міністра закордонних справ України.

Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН із морського права при захопленні й утриманні українських військових суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу», а також 24 членів їхніх екіпажів.

Як повідомила речник МЗС України Катерина Зеленко, на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсації за захоплення Росією українських кораблів і моряків біля Керченської протоки.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.