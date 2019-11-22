Україна проти Росії: в Гаазі очікується перше рішення арбітражу після слухань

У п’ятницю, 22 листопада, арбітражний трибунал у справі України проти Росії про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів Конвенції ООН з морського права прийме перше рішення за правилами процедури своєї діяльності з урахуванням вчорашніх слухань. Про це агентству «Укрінформ» повідомила напередодні заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Арбітраж затвердить правила своєї роботи, визначить назву справи і основи транспарентності, а саме можливість доступу широкої громадськості до матеріалів справи, а також можливість трансляції слухань в режимі онлайн», – пояснила вона.

За словами Зеркаль, російська сторона наполягає на закритості слухань даного процесу.

21 листопада в Гаазі відбувся обмін позиціями та аргументами між сторонами.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.