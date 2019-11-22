Радіо Свобода Daily: За що Андрію Садовому надійшла підозра від САП?

Садовий заявляє, що САП вручила йому підозру

Міський голова Львова Андрій Садовий заявляє, що працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили йому підозру в зловживанні владою. Про це Садовий заявив у відеозверненні у фейсбуці 21 листопада.

«Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році Львів на відкритому конкурсі залучив інвестора – компанію СТР. Ми від цієї компанії отримали 54 млн грн за землю. Було поле, де паслися корови. На цьому полі інвестор має побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 і далі років – блокування з усіх боків на рівні державної влади, Генеральної прокуратури. За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, інших країнах. Третій по об’єму в Європі інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони планують збудувати тут у Львові три тисячі робочих місць», – заявив Садовий.

Він додав, що буде «боротися і перемагати».

Скороход, Поляков, Іванісов: що не так з депутатами партії «Слуга народу»?

Депутати партії «Слуга народу» втрапляють у скандал за скандалом. Сергій Литвиненко, Олена Копанчук, Богдан Яременко, Анна Скороход, Антон Поляков. І ось тепер – Роман Іванісов. Що з ними не так і чому сиплеться найбільша партія нової Верховної Ради? Про це – у сюжеті проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Це мародерство»: звільнені українські військові розповіли про стан повернутих кораблів

Члени екіпажів українських військових кораблів, захоплених Росією біля берегів анексованого Криму рік тому, побували на суднах, що 19 листопада повернулися в Україну.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії старший матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ», розголошувати інформацію про стан кораблів члени екіпажу не можуть, однак готові докласти всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення суден.

«Ми раді, що кораблі повернулися, але кораблі не в дуже хорошому стані. Що стосується відновлення – це питання до командування, ми як екіпаж будемо робити все можливе для відновлення. Ми дуже раді, що кораблі вдома», – сказав Артеменко.

Як розповів Крим.Реалії звільнений з полону разом з моряками співробітник СБУ Василь Сорока, він на кораблях не був, але знайомий зі станом суден із загальнодоступних джерел.

«Крім як мародерство не знаю, як це назвати. Президент пообіцяв, що за три місяці докладе зусиль для відновлення кораблів. Думаю, моя допомога там не потрібна», – зазначив Сорока.

Річниця Майдану: надії й розчарування

Українська держава вкотре постає перед «великим» випробуванням, коли сценарій російського президента Володимира Путіна може втілитися. Це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат Андрій Парубій. За його словами, у грудні Верховна Рада може ухвалити «Закон про амністію і спеціальний статус Донбасу без обмеження термінів», що може стати «початком демонтажу української державності». Утім, додає він, саме у часи найбільших загроз, українці мобілізовуються.

Про українські «майдани» і їхні підсумки, нинішній «штучний розкол» українського табору і плани Путіна він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

В Україні провели першу трансплантацію нирки в райлікарні – МОЗ

В Україні вперше провели трансплантацію нирки у лікарні районного рівня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Операцію зробили у Ковелі Волинської області.

«Новий орган отримала 34-річна пацієнтка з хронічною хворобою нирок V ст., яка шість років отримувала сеанси гемодіалізу і три роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини. Трансплантація від живого донора – це подвійна відповідальність, адже забирається орган в абсолютно здорової людини і не можна допустити, щоб її здоров’я постраждало. Наразі подружжя почувається добре і вже будує плани на майбутнє», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у міністерстві, підготовка подружжя до операції тривала пів року.

Окружний адмінсуд Києва зобов’язав уряд переглянути розмір прожиткового мінімуму на 2019 рік

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік. Про рішення у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України повідомляє пресслужба суду.

«Суд визнав протиправними дії Кабінету Міністрів України із встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг», – мовиться у повідомленні.

Суд також зобов’язав Кабмін встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно до положень законів України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

У бюджеті на 2019 рік уряд визначив на рівні 1921 гривня на місяць, запланувавши підняти його до 2102 гривень на місяць.

Синоптик: в Україні 22 листопада похолодає до -12С

В Україні 22 листопада очікується холодна та вітряна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«Вночі очікується -1-7 градусів, на Сході -5-12 градусів, на Заході близько нуля, на Закарпатті до +6 градусів. Завтра вдень в Україні від 3 морозу до 3 тепла, на Сході місцями до 5 градусів морозу, на Заході +1+5 градусів, на Закарпатті до +10 градусів», – мовиться у повідомленні.

Діденко зазначила, що опадів завтра не очікується, проте сильний вітер утримається, особливо на південному сході.

«У Києві 22-го листопада вночі -4-7 градусів, вдень близько нуля. Сьогодні ввечері близько -4-5 градусів, одягайтеся дуже тепло. Сильний східний вітер. Опади суттєві малоймовірні», – розповіла синоптик. За її словами, відносне потепління, з опадами, орієнтовно очікується 28 листопада.

Зима близько. Грійте найдорожчих!

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