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21 листопада 2019, Київ 09:14
Новини | Політика

Захоплені катери Росія повертала без будь-яких умов – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вітає повернуті Росією кораблі, Очаків, 21 листопада 2019 року

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Президент Володимир Зеленський уночі 21 листопада зустрів передані Росію малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» – їх перегнали до бази Військово-морських сил в Очаків у Миколаївській області.

«Я домовився (про повернення кораблів із Кремлем – ред.) ні на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Мені здавалося, і нам всім здається, і ми знаємо, що ми праві в цій ситуації. Наші хлопці повинні були повернутися. Ніяких умов там немає», – наголосив президент.

Повернені Росією катери в порту Очаків
Повернені Росією катери в порту Очаків

Представники Росії наголошували, що повертають катери і буксир не через рішення Міжнародного трибуналу, яке вимагало від Кремля повернути і полонених і захоплене майно, а через закінчення слідчих дій у кримінальній справі про нібито незаконний перетин російського державного кордону українськими моряками.

Зламався літак: Зеленський вночі зустрічав українські кораблі – відео
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Зламався літак: Зеленський вночі зустрічав українські кораблі – відео

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Ще до прибуття катерів до порту командувач наголошував, що з катерів зняли всі цінні речі та навіть побутові пристрої. На причалі можна було побачити, що радіолокаційна техніка виглядає більш новою, але всередину катерів журналістів не пропустили.

Президент України прибув до Очакова із кількагодинним запізненням через проблеми з двигуном у президентському літаку. На базі ВМСУ його супроводжували посол Німеччини Анка Фельдгузен, посол Франції Етьєн де Понсен і спецпредставник ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи у Мінську Мартін Сайдік.

/**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський, Очаків, 21 листопада 2019 року
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Захоплені торік Росією катери і буксир прибули до порту Очаків 20 листопада в другій половині дня. Спочатку до гавані відбуксирували «Нікополь», згодом «Яни Капу», а потім і «Бердянськ». Останній постраждав від обстрілу рік тому, але зараз на корпусі вже немає пробоїни – її залатали.

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