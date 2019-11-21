Радіо Свобода Daily: У ГПУ підтвердили, а потім спростували погашену судимість «слуги народу» за зґвалтування

Судимість депутата «Слуги народу» за зґвалтування

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат з фракції «Слуга народу» Роман Іванісов був засуджений, однак судимість, за його словами, була погашена, тому «вважається, що людина не судима». Утім згодом Генпрокуратура оприлюднила спростування інформації про погашену судимість Іванісова. Там додали, що перевірка триває.

Тим часом, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував зупинити членство Іванісова в партії і фракції на період перевірки. Про те, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої, спочатку написали ЗМІ. Іванісов у фейсбуці оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.

Росіяни зняли обладнання із захоплених кораблів

Командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко повідомив, що про стан переданих Україні захоплених Росією кораблів можна буде говорити після проведення відповідних слідчих дій правоохоронними органами. За його словами, є інформація про те, що росіяни на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв’язку та навігаційне обладнання.

Українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» повернулися в порт Очакова. На них чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року. Українські кораблі забрали з Криму буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан». Поверталися кораблі майже дві доби.

Зеркаль пояснила, чому завершує роботу в МЗС України

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль підтвердила намір піти у відставку і пояснила мотиви своїх дій. Про це вона заявила в інтерв’ю Bihus.info. «З точки зору «ми будемо дружити з Росією» – я не той персонаж, який про дружбу», – наголосила Зеркаль, відзначивши також, що запропонований президентом Зеленським міністр закордонних справ Вадим Пристайко «сказав, що є запит суспільства на мир з Росією».

Вона зазначила, що впродовж останнього місяця була відсторонена від процесів щодо газу, і це був останній аргумент, що треба йти. Зеркаль розповіла, що перед звільненням виконає останнє завдання.

«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», – сказала Зеркаль.

Рада при ОП закликала Портнова не використовувати посвідчення журналіста

Рада з питань захисту свободи слова і прав журналістів при президентові України підтримала журналістів програми «Схеми», засудила розголошення персональних даних її співробітників, а також тиск і погрози на їхню адресу з боку колишнього народного депутата і ексзаступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова. Також представники Ради закликали ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова не використовувати журналістське посвідчення та не наполягати на захисті його журналістських прав.

«Жарт» Данилюка про пропозицію американцю очолити Міноборони

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк твердить, що пропозиція американському військовому Александру Віндману очолити Міністерство оборони України не була серйозною. Про це пишуть американські видання The Daily Beast та The Washington Post.

«Очевидно, що це був лише жарт. У нас були набагато серйозніші питання для обговорення з різними людьми», – цитує слова Данилюка The Washington Post.

У Конгресі під час слухань у справі щодо можливого імпічменту президентові Дональду Трампу Александр Віндман заявив, що був присутній у Києві під час інавгурації президента Володимира Зеленського і що йому, американському громадянинові, тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк тричі пропонував обійняти посаду міністра оборони України у новому уряді Зеленського. Віндман сказав, що рішуче відмовився від пропозиції і повідомив про це своєму керівництву.

Хата для депутата: за що Стефанчук, Скорик і Кабанов отримали компенсацію?

Понад три мільйони гривень у жовтні отримали 120 народних депутатів як компенсацію за житло. Так, наприклад, виявилось, що «слуга народу» Руслан Стефанчук орендує квартиру у своєї ж тещі, а його колега по фракції –​ екскварталівець Олександр Кабанов –​ згідно, з декларацією, знімає квартиру у брата першого помічника президента Сергія Шефіра Бориса (хоча і сам Кабанов, і Шефір стверджують, що ця інформація застаріла). Тим часом Микола Скорик з ОПЗЖ отримує відшкодування за готельний номер, хоча у Києві його родина мешкає на безоплатній основі у квартирі ексначальника Одеського порту. Чи є у цьому проблема? Детальніше про це – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Зеленський підписав зміни до закону про карпатські ліси, але вони влаштовують не всіх

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, як передбачалося, забороняє всі види вирубки лісів у Карпатах, а також у національних природних парках та заказниках. І хоча другу норму екологічні активісти вітають, окремі положення документу викликали їхню критику. В організації «Екологія – Право – Людина» вказують на те, що положення, внесені до тексту вже до другого читання, можуть надати лісгоспам право проводити вирубки навіть там, де їх не було раніше. Детальніше про це – читайте тут.

Синоптики прогнозують мінусові температури, вдягайтеся тепліше!

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