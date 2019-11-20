Хата для депутата: за що Стефанчук, Скорик і Кабанов отримали компенсацію?

Понад три мільйони гривень у жовтні отримали 120 народних депутатів як компенсацію за житло. Так, наприклад, виявилось, що «слуга народу» Руслан Стефанчук орендує квартиру у своєї ж тещі, а його колега по фракції –​ екскварталівець Олександр Кабанов –​ згідно, з декларацією, знімає квартиру у брата першого помічника президента Сергія Шефіра Бориса (хоча і сам Кабанов, і Шефір стверджують, що ця інформація застаріла). Тим часом Микола Скорик з ОПЗЖ отримує відшкодування за готельний номер, хоча у Києві його родина мешкає на безоплатній основі у квартирі ексначальника Одеського порту. Чи є у цьому проблема? Детальніше про це – у матеріалі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Згідно з офіційною інформацією, у жовтні більшості народним обранцям, які отримують компенсацію за житло нарахували в середньому 20-21 тисячі гривень.

Однак були і ті, хто отримав понад 40 тисяч. Один із них – член фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Микола Скорик.

За оренду житла у жовтні йому як депутату нарахували майже 42 тисячі гривень.

От тільки, згідно з декларацією, у столиці він проживає хоч і на зйомній квартирі, утім, безкоштовно. Знімає її у ексначальника Одеського порту Миколи Павлюка.

При цьому сам Скорик є власником численної нерухомості на Одещині, елітних годинників і низки цінних паперів. А ще він має майже півмільйона гривень та понад 16 тисяч доларів готівкових заощаджень.

Радіо Свобода запитало у депутата, для чого йому у такому випадку компенсація за житло:

– Кошти за оренду. Це за що?

– За готель. Біля 20 тисяч на місяць.

– А в яких випадках ви номером готелю користуєтесь?

– Кожен день, коли буваю у Верховній Раді. Для перепочинку і для роботи.

– Ви орендуєте квартиру у Миколи Павлюка.

– Орендую не я, а моя жінка. На безоплатній основі.

–​ А квартирою Павлюка Ви користуєтеся?

– Звичайно, я ж спільно проживаю з дружиною.

Майже 40 тисяч гривень на житло у Києві отримав і «співочий прокурор» зі «Слуги народу» Владлен Неклюдов.

Згідно з декларацією, від початку серпня цього року він орендує у столиці квартиру на майже 93 квадрати.

Її власниця – Наталія Темненко – донедавна чиновниця Мін’юсту.

39 тисяч гривень за житло у жовтні відшкодували і екскварталівцю, а нині «Слузі народу» Олександру Кабанову.

Згідно з декларацією, уже майже як 5 років він разом з дружиною мешкає у столиці у квартирі на 75 квадратів.

Її власник – інший кварталівець, брат першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра Борис Шефір. Щоправда, на яких саме умовах він надав у користування Кабанову свою нерухомість з декларації останнього незрозуміло.

Відтак Радіо Свобода звернулось за роз'ясненням безпосередньо до Бориса Шефіра:

– Хотіла запитати, чи до цих пір він у вас її знімає?

– Ні, вже не орендує. Уже два місяці, як він мені її здав. Я не рахував, скільки він у мене її знімав. Це була моя така більше допомога йому. Тому що він наш співробітник, я йому допомагав. Я йому здавав, недорого здавав.

– А скільки? Можливо, ви можете озвучити цифру?

– Ну, слухайте, я ще це буду озвучувати.

– Чому ви розійшлися?

– Він сказав, що йому дорого. Сказав, що я більше не можу у тебе так дешево знімати. Вона коштує дорожче. Пробуй, здавай.

У скандал через оренду житла втрапив і віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як виявили журналісти руху «Чесно», житло у столиці він знімає у своєї ж тещі.

Сам Стефанчук зради у цьому не бачить.

«Право обирати орендодавця – моє право, як орендаря. Це чітко випливає із принципу свободи договору, гарантованого мені статтею 6 Цивільного кодексу України», – відреагував він на хвилю обурення у себе на «Фейсбуці».

Чи справді в подібних випадках немає проблеми? Відповідь на це запитання дає аналітикиня руху «Чесно» Оксана Ставнійчук.

«Формального порушення немає. Просто це така вже етична площина, яка формує суспільну довіру. Тому я би сказала, що це недоопрацювання, мабуть, цієї статті 35 «про статус народного депутата». Очевидно, її треба якось змінювати і прописувати деталі», – говорить вона.

Компенсація за оренду житла передбачена законом «Про статус народного депутата України». Але отримати її можуть лише ті, хто зареєстрований на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Наразі НАБУ розслідує факт ймовірного зловживання коштами за проживання низкою депутатів попереднього скликання ради.