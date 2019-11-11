Стефанчук: ми активно працюємо над завершенням блоку законопроєктів про народовладдя

Верховна Рада планує розглянути законопроєкти про народовладдя найближчим часом, повідомив перший заступник голови Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради депутатських фракцій.

«Я хотів би повідомити наших колег, що ми активно працюємо над завершенням блоку проєктів законів, які стосуються народовладдя... Ми вийшли десь на сім-вісім законопроєктів, які, починаючи від всеукраїнського референдуму, місцевого референдуму, електронних петицій, народних законодавчих ініціатив, народного вето на закони і прийняття рішень і так далі, ми теж розробляємо. Я думаю, найближчим часом вони будуть внесені до залу», – заявив Стефанчук.

Перший заступник голови Верховної Ради повідомляв, що також завершується робота над новим Виборчим кодексом.