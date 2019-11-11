Стефанчук заявив, що робота над новим Виборчим кодексом завершується

Робота над новим Виборчим кодексом завершується, повідомив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради.

«Я хотів би попросити, щоб ближчим часом (сьогодні вже буде, наскільки я розумію, актуалізована кінцева редакція зауважень щодо Виборчого кодексу), щоб вони віднайшли можливість – і Виборчий кодекс, як і обіцяв президент України, з відкритими списками, запрацював в Україні», – сказав Стефанчук.

11 липня Верховна Рада попереднього скликання ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.

У вересні президент України Володимир Зеленський ветував документ. Він пояснив, що ухвалений кодекс «містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур».