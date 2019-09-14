Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками, ухвалений попередньою Радою

Президент України Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту.

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, 13 вересня президент повернув документ Верховній Раді зі своїми пропозиціями.

«Кодекс, що надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур», – йдеться в поясненні Зеленського.

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук тоді заявив, що офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.