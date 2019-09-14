Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Вересень 2019, Київ 15:50
Новини | Політика

Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками, ухвалений попередньою Радою

13 вересня президент повернув документ Верховній Раді зі своїми пропозиціями

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський ветував Виборчий кодекс, ухвалений 11 липня Верховною Радою VIII скликання, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту.

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, 13 вересня президент повернув документ Верховній Раді зі своїми пропозиціями.

«Кодекс, що надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур», – йдеться в поясненні Зеленського.

/**/ /**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Виборча реформа. Що це і навіщо?

11 липня Верховна Рада ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.

Представник президента Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук тоді заявив, що офіс президента «проаналізує» ухвалений кодекс, перш ніж Зеленський вирішить, чи підпише його.

Як Рада з 17-ї спроби Виборчий кодекс ухвалила – відео
Embed
Як Рада з 17-ї спроби Виборчий кодекс ухвалила – відео

No media source currently available

0:00 0:02:29 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG