Чим багаті: сюрпризи декларацій нардепів 9 скликання

Боксерська рукавичка, коні, колекція самоварів, коти та собаки, апарати для ліфтингу, кіоски з продажу питної води і готельний номер у Грузії...

Що пов’язує ці речі? Вони належать народним депутатам або членам їх родин.

В проєкті Радіо Свобода – «Ньюзрум» ми переглянули всі декларації обранців за 2018 рік, наявні на даний момент, і познайомимо вас із тими об’єктами, які вирізняють їхніх власників від інших.

Цікавинки

В декларації Ірини Аллахвердієвої від «Слуги народу» ​вказано, що вона є власницею готельного номера в Грузії на 30 квадратних метрів, який ще будується.

Сама вона спростовує той факт, що володіє готельним номером. Каже, що це квартира для відпочинку на березі моря, яка ще в процесі будівництва. Але в декларації, все ж так, значиться «готельний номер».

А от Ігор Абрамович із «Опозиційної платформи – За життя» задекларував боксерську рукавичку з автографами чемпіонів світу.

Ціна не вказана, а з’явилася рукавичка в нього торік. Мабуть, вона має особливу цінність, якщо перебуває в розділі майна, дорожчого за 170 тисяч гривень.

Як європейці бачили українські землі 350 років тому – може продемонструвати депутат від «Голосу» Андрій Осадчук. Він задекларував друковані карти України та Європи 17 століття.

Українська «Вікіпедія» повідомляє, що коли Андрій Осадчук був ще членом правління «Київстару», він надав 37 оригіналів карт для створення мультимедійного проекту «Вкраїна», де можна побачити назву «Україна» на картах пізнього «Відродження» і переміщення назви «Русь» від Карпатських гір до території сучасної Росії.

27 кіосків для розливу та продажу питної води – в декларації депутата Руслана Требушкіна.

В Раду депутат потрапив від «Опозиційного блоку», раніше був міським головою Покровська. Кіоски з продажу питної води вартістю майже 3 мільйони гривень зареєструвала його дружина-підприємець у 2017 році.

А от Ілля Кива, «Опозиційна платформа – За життя», є власником жомової ями.

Жомова яма розташована в Лохвицькому районі Полтавської області.

Жомова яма – це щось на кшталт силосної ями, але для відходів цукробурякового виробництва. Ілля Кива каже, що віддав її в оренду і не зовсім знає, що з нею зараз відбувається.

Апарат для ліфтингу шкіри можна знайти в декларації у власності депутата групи «За майбутнє» Владіслава Поляка. Та якщо почати гортати, то косметологічної техніки стає все більше, на цілий салон вистачить – тут і педікюрне крісло, до того ж, солярій і ще дуже багато спортивних тренажерів різних спрямувань.

Владіслав Поляк уперше в Раді, до цього був підприємцем. Але жодного «салону краси» чи «спортивного клубу» в декларації не зазначено.

Колекціонери

Більшість українських депутатів – колекціонери годинників, картин, а деякі ще й зброї. Але є і незвичні захоплення.

Дмитро Шенцев, який у Раді з 2006 року: спочатку від Партії регіонів, зараз від «Опозиційного блоку», колекціонує самовари. Задекларував 170 штук у колекції.

Гео Лерос, «Слуга народу», має колекцію марок і фотоапаратів фірми «Leica» без зазначення ціни.

«Якщо ви підійдете до будь-якого фотографа чи режисера і спитаєте, який плівковий фотоапарат є одним із найкращих, то для мене – це «Leica», – пояснює Гео Лерос.

Марки він збирає з дитинства. Востаннє купував кілька років тому на антикварній виставці: три томи марок ціною до 100 доларів.

Анжеліка Лабунська з «Батьківщини» має колекцію порцелянових виробів фірми Lladro ціною 1,5 мільйона гривень.

Брати Стефанчуки, «Слуга народу», на дві родини мають 16 тисяч книжок.

Вони задекларували їх з однаковим формулюванням: бібліотека наукової літератури.

Причому однаково порівну поділили книжки із своїми дружинами.

Найстарший депутат парламенту від «Опозиційної платформи за життя» Юрій Іоффе теж задекларував книги, які набув в період Радянського Союзу. Має 1600 книг без зазначення вартості. Каже, все прочитав і раритетів там немає:

«Зараз воно нічого не дефіцитне, зараз в тебе є гроші… А тоді треба було ставати в чергу, за окремі книги - здавати макулатуру і давали книжки, але то домашня бібліотека», – пояснює він.

Тварини

Породистий кінь значиться в декларації Михайла Новікова, депутата від «Слуги народу».

Але він не єдиний з конями.

В Костянтина Бондарєва з «Батьківщини» є 24 породистих жеребців та кобил на трьох членів родини.

А от Олександра Устінова з «Голосу» зазначила в декларації «собаку-тапки-погризаку» та «котика-муркотика».

Це була її декларація ще як антикорупційного активіста у Центрі протидії корупції. В ній вона зазначила також і футболку з маніфестом: «Ukraine F**k corruption».

Такі дії громадські активісти тоді вчинили на знак протесту проти зобов’язання для антикорупційників декларувати майно.

Депутатська декларація про доходи вже буде іншою, запевняє Олександра Устінова:

«Звичайно, це будуть ті речі, які я маю декларувати за законом. Але в той час, коли я була громадським активістом і це було нонсенсом, що нас змушували подавати декларації, коли ми не є публічними особами і не маємо доступу до державних чи публічних коштів, звичайно, це викликало хвилю обурення. Ми не могли не виконати закон, тому ми задекларувалися, а з іншого боку ми показали, що для активістів є більш дорогим, ніж дорогі шуби, автівки чи що ще там декларували інші посадовці»

Насправді, поки що не всі депутати подали свої декларації, бо ще не зобов’язані, якщо до цього вони не обіймали державних посад.