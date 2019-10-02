Маркарова відкидає звинувачення НАЗК у декларуванні недостовірної інформації

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заперечує звинувачення Національного агентства з питань запобігання корупції в декларуванні недостовірної інформації. В інтерв’ю Радіо Свобода вона заявила, що 3 жовтня піде до НАЗК.

«Я у своїй декларації відображаю винятково достовірну інформацію. Рік тому в нас уже була невелика суперечка з НАЗК, яка завершилася в суді, який підтримав мою точку зору. Сподіваюся, що зможу довести свою точку зору членам НАЗК. Якщо ні – сходимо ще раз у суд», – сказала Маркарова у програмі «Ваша свобода».

Вона наголосила, що з її декларацією про доходи «абсолютно» немає проблем.

«Я зробила завдяки деклараціям НАЗК повну інвентаризацію всього майна», – додала міністр.

26 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запросило Маркарову прийти до відомства 3 жовтня для складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.