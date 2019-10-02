Міністр фінансів про курс долара: є певні довгострокові позитивні впливи

Існують довгострокові позитивні впливи, які зумовлюють зміцнення гривні, повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова в етері Радіо Свобода.

«У цьому році ми бачимо дещо іншу динаміку. Вона пов’язана з багатьма чинниками. Ми якраз обговорювали це на спільній нараді в Національному банку, на який був і президент присутній також. Міністерство фінансів не опікується курсами, це не наша політика. Проте вчора ми якраз почули від Національного банку – я думаю, що ми побачимо в наступному звіті – про те, що є позитивні впливи, які не короткострокові, не спекулятивні, а саме такі довгострокові впливи позитивні, які ми бачимо у зміцненні національної валюти», – сказала Маркарова в етері програми «Ваша свобода».

Серед цих чинників вона назвала збільшення інтересу міжнародних покупців до українських цінних паперів.

«Вони інвестують не в короткострокові папери, а в довгострокові. Як ви знаєте, Міністерство фінансів розмістило п’ятирічні папери вперше на внутрішньому ринку. У наші цінні папери зайшли так звані нерезиденти-покупці на близько 1,4 мільярда еквіваленту в доларах», – зазначила Маркарова.

Міністр заявила, що бачить збільшену інвестиційну активність у реальному секторі економіки.

«Ми бачимо дещо збільшену продуктивність у тому ж самому сільськогосподарському секторі. Це не просто якісь такі тимчасові фактори. Це можуть бути позитивні тренди», – заявила Маркарова.

30 вересня долар оновив цьогорічний антирекорд і коштував 24 гривні 8 копійок. Після цього долар почав зміцнювати і на 3 жовтня його вартість встановлена на рівні 24 гривень 85 копійок.