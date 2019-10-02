Долар знову по 25: гривня падає третій день

На українському міжбанківському валютному ринку третій день поспіль зростають котирування долара. За даними сайту «Мінфін», станом на 12:00 торги відбуваються на рівні 24 гривні 84,5–88,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 83 копійки за долар, це на 28 копійок більше за офіційний курс на 2 жовтня.

В обмінних пунктах долар уже купують за 25 гривень та більше, продають орієнтовно за 25 гривень 50 копійок.

На зміну тренду вплинуло кілька чинників, відзначають фахівці. Серед них – вихід на ринок «наляканих учорашнім злетом котирувань покупців», натомість продавці-експортери після відшкодування їм ПДВ не поспішають продавати валюту.

Провальним 1 жовтня вийшов аукціон Міністерства фінансів України з розміщення ОВДП. На ньому чиновники змогли продати облігацій всього на 77 мільйонів гривень (при початковій пропозиції паперів на 3 мільярди гривень за номіналом). Таким чином, долари від нерезидентів на ринок також не вийшли.

Також зростанням котирувань на події міжбанку відреагував і готівковий ринок.