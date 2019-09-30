НБУ встановив новий рекордний курс гривні

Національний банк України встановив на 30 вересня курс 24 гривні 8 копійок за одиницю американської валюти, це на 11 копійок менше за поточний курс і є новим рекордом за понад 44 місяці – від січня 2016 року.

Наступний орієнтир – 23 гривні 95 копійок, таким офіційний курс був 15 січня 2016 року.

На торгах міжбанківського валютного ринку 27 вересня регулятор викупив близько 20 мільйонів доларів, цього вистачило, що не допустити зміцнення гривні до менш як 24 гривень за долар.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.