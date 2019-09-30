На міжбанку зросли котирування долара

На українському міжбанківському валютному ринку 30 вересня дещо зросли котирування долара. За даними сайту «Мінфін», станом на 12:00 торги відбувалися на рівні 24 гривні 17,5–20,5 копійки за долар.

Орієнтуючись на показники міжбанку, Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 24 гривні 16 копійок за долар, це на 8 копійок більше за офіційний курс на 30 вересня.

Офіційний курс на понеділок є рекордним за понад 44 місяці – від січня 2016 року.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.