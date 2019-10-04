Декларації військових прокурорів стануть доступними протягом тижня – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції розкриє дані декларацій військових прокурорів протягом тижня – про це йдеться в заяві відомства 4 жовтня.

Як уточнюють у відомстві, 4 жовтня НАЗК ухвалило рішення про відкриття публічного доступу до декларацій військових прокурорів.

«Згідно з роз’ясненням заступника генерального прокурора – головного військового прокурора Віктора Чумака, НАЗК розкриє декларації та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані військових прокурорів за весь період дії спеціальних заходів безпеки з березня 2017 року по 4 жовтня 2019 року та не буде закривати їх надалі», – повідомляє пресслужба агентства.

У НАЗК додають, що роботи з відкриття даних вже почалися.

16 вересня НАЗК повідомляло, що для відкриття декларацій військових прокурорів має отримати відповідну постанову від Генеральної прокуратури.

Така заява з’явилася після того, як Генеральна прокуратура повідомила, що Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, яка забезпечувала вилучення декларацій військових прокурорів з публічного доступу.

Цю постанову «про застосування спеціальних заходів безпеки» до співробітників, що беруть участь у розслідуванні кримінальної справи «за фактами розв’язання та ведення представниками влади та Збройних сил Росії агресивної війни проти України» вніс у 2017 році тодішній військовий прокурор Анатолій Матіос.