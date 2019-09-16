Чумак скасував конфіденційність декларацій військових прокурорів, запроваджену Матіосом

Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову, яка забезпечувала вилучення декларацій військових прокурорів з публічного доступу. Про це 16 вересня повідомляє Генеральна прокуратура.

«Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову про застосування заходів спеціальної безпеки від 31 березня 2017 року, згідно з якою було забезпечено конфіденційність даних низки посадових осіб військової прокуратури. Відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб», – йдеться в заяві.

У 2017 році тодішній військовий прокурор Анатолій Матіос вніс постанову «про застосування спеціальних заходів безпеки» до співробітників, що беруть участь у розслідуванні кримінальної справи «за фактами розв’язання та ведення представниками влади та Збройних сил Росії агресивної війни проти України».

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Ці заходи передбачали заборону на публікацію інформації про слідчих та прокурорів Матіоса у публічних реєстрах, зокрема, і Реєстрі декларацій. Однак текст із описом конкретних вимог до Національного агентства з питань запобігання корупції та інших органів виявився заретушованим. Саме на підставі цієї постанови НАЗК вилучило з публічної частини реєстру понад сотню електронних декларацій військових прокурорів. Скільки насправді декларацій було приховано – невідомо.

Згодом Окружний адміністративний суд Києва не виявив порушень у схваленні постанови про закриття даних електронних декларацій посадовців військової прокуратури.

2 вересня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора. Замість нього він призначив на посаду екснародного депутата Віктора Чумака.