Матіос: ГПУ повідомила про підозру 4 особам, які допомагали Росії створювати терористичні організацїї

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру чотирьом особам, які сприяли Росії у створенні терористичних організацій, заявив головний воєнний прокурор Анатолій Матіос, передає речник ГПУ Андрій Лисенко.

За даними слідства, на непідконтрольній українській владі території Донбасу створені незаконні організації, зокрема «Спеціальна комісія з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі» та «Громадська організація «Справедливий захист».

Матіос розповів, що учасники цих структур організували збір заяв від місцевих мешканців про загибель їхніх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення та пошкодження майна та житла внаслідок нібито дій військових Збройних сил України. Ці матеріали використовували для позовів до України в Міжнародному кримінальному суді та Європейському суді з прав людини.

За його словами, допитані під час розслідування підписанти не змогли підтвердити своє авторство заяв.

Прокуратура повідомила підозри голові та активному члену «Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі», так званим «міністру закордонних справ «ДНР», «уповноваженому з прав людини ДНР», а також голові та члену ГО «Справедливий захист». Їм інкримінують створення терористичної групи чи організації.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.