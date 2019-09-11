Рябошапка призначив Чумака головним військовим прокурором

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 11 вересня підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора – головним військовим прокурором, повідомляє пресслужба ГПУ.

10 вересня президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на вказану посаду, додали у відомстві.

На початку вересня Руслан Рябошапка звільнив із посади заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса, яку той обіймав зі серпня 2014 року.

За даними ГПУ, Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет імені Шевченка за спеціальністю «Правознавство». До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році – очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

Читайте також: Верховна Рада може ліквідувати Військову прокуратуру: аргументи «за» і «проти»

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го (висувався від БПП) скликань. У 2014-2016 роках він був у складі фракції партії «Блок Петра Порошенка».

З 2012 року працював на посаді голови комітету Верховної ради з питань протидії запобігання корупції, а з 2014 року – заступника голови комітету з питань запобігання і проти корупції.