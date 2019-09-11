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Виктора Чумака назначили главным военным прокурором. В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что военную прокуратуру вообще нужно ликвидировать. Как работала «старая» военная прокуратура и чего ждать от нового её руководителя?

11 сентября Виктор Чумак стал главным военным прокурором Украины. В его пресс-службе нам сообщили, что Чумак комментариев пока не даёт. Поэтому говорить о его планах рано.

В то же время на своей странице в фейсбуке главный военный прокурор написал: «Руслан Рябошапка… собирает в прокуратуре мощную команду. Больше всего меня тешит то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное – их мотивацию. И это не собственный карман или непомерные амбиции, это то, что во всём мире зовется public good – общественное благо».

Виктор Чумак дважды был народным депутатом, в частности, в 2014–2016 годах – в составе фракции БПП.

А ещё в октябре 2018 года в интервью изданию «Цензор.нет» Виктор Чумак заявлял: «Я не собираюсь её (войну) прекращать, я хочу её выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись. Лёг, поднял лапки и сказал: «Всё, я прекращаю войну, прекращаю сопротивление».

«Одно из лучших кадровых решений» – Ружанский

Доброволец Александр Ружанский известен публичным конфликтом с военной прокуратурой. Он собирал информацию об имуществе военного прокурора Константина Кулика. Потом попал в СИЗО из-за конфликта с применением оружия.

Сейчас дело Ружанского не окончено, а сам он с весны 2018 года живёт в Европе и ожидает решения по предоставлению ему там политического убежища.

Одно из лучших кадровых решений действующей власти

Назначение Чумака Ружанский считает удачным: «Назначение Виктора Чумака главным военным прокурором – это, наверное, одно из лучших кадровых решений действующей власти. Потому что господин Чумак не замешан ни в каких коррупционных скандалах вообще».

И, несмотря на конфликт с военной прокуратурой, Ружанский не согласен с тем, что её надо ликвидировать. Однако, уверен Ружанский, надо обновить её состав. По его информации, некоторые сотрудники военной прокуратуры не только замараны коррупционными скандалами, но и имеют родственников, которые работают в оккупационных администрациях. Кроме того, ведомство расследует преступления, которые ему неподследственны.

Ружанский убеждён: «Личный состав военной прокуратуры предыдущим руководством очень сильно развращён. И господину Чумаку надо очень сильно уделить внимание тому, что надо процентов на 70–80 поменять личный состав военной прокуратуры. Туда надо привлечь юристов, которые прошли АТО, которые воевали и которые знают, что такое война, что такое военное дело».

«Скептически отношусь к тому, что здесь что-то изменится» – Данилюк

Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ, критически оценивает работу прошлого руководства военной прокуратуры. «Я далёк от того, чтобы высоко оценивать работу предыдущей структуры и её руководителей. Если посмотреть на то, какие преступления были наиболее громкими в производстве военной прокуратуры, то мы увидим, что большая часть из них вообще никакого отношения ни к военным, ни к военным преступлениям не имела. Очень часто господин Матиос и его команда были привлечены к каким-то преступлениям в сфере государственного управления, коррупционным и так далее», – говорит Данилюк.

В то же время Данилюк убеждён, что в Украине надо восстановить военную юстицию: от службы правопорядка, военной полиции, военной прокуратуры до военных судов.

Я лично сдержанно-скептически отношусь к тому, что здесь что-то изменится

Но с назначением Чумака Александр Данилюк не связывает надежд на изменения: «Чего бы стоило ожидать, так это эффективной работы в части консолидации всей информации про военные преступления, совершённые против Украины, значительная часть которых – это международные, – и эффективная передача этих дел в соответственные международные инстанции. К сожалению, так же, как это было во времена, когда прокуратурой военной руководил господин Матиос, я лично сдержанно-скептически отношусь к тому, что здесь что-то изменится».

«У меня большие надежды с этим назначением» – Юрий Бутусов

Журналист Юрий Бутусов рассказал нам, что к военной прокуратуре было много вопросов, потому что она занималась не своими задачами. Бутусов говорит: «Она привлекалась к выполнению несвойственных задач… (они) были связаны с вмешательством в политические и экономические вопросы. Всё это делалось по решению генеральных прокуроров Украины, то есть санкционировалось сверху».

У меня большие надежды с этим назначением, что этот институт не будет расформирован, как ранее анонсировалось

А вот на нового военного прокурора Бутусов возлагает надежды о сохранении самой военной прокуратуры. Юрий Бутусов уверен: «Он сделает всё возможное для того, чтобы сохранить военную прокуратуру как институт, сохранить её дееспособность. У меня большие надежды с этим назначением, что этот институт не будет расформирован, как ранее анонсировалось, а будет сохранён. Просто будут чётко определены границы его применения».

По мнению Бутусова, расформирование военной прокуратуры при Викторе Януковиче было направлено на подрыв обороноспособности Украины. А сегодня деятельность военной прокуратуры должна быть сохранена, чтобы обеспечить воинскую дисциплину и правопорядок.

Тем более, что расследование таких дел, как катастрофа сбитого «Ил-76» и трагедия в Иловайске, без военной прокуратуры и позиции главного военного прокурора Матиоса, говорит Бутусов, было бы нереальным. Эти процессы, по его информации, были бы ликвидированы ещё на начальной стадии.

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