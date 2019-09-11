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11 Вересень 2019, Київ 20:43
Донбас.Реалії

Прокурор есть, а будет ли прокуратура? Виктор Чумак стал главным военным прокурором

Виктор Чумак, главный военный прокурор Украины

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Виктора Чумака назначили главным военным прокурором. В то же время генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что военную прокуратуру вообще нужно ликвидировать. Как работала «старая» военная прокуратура и чего ждать от нового её руководителя?

11 сентября Виктор Чумак стал главным военным прокурором Украины. В его пресс-службе нам сообщили, что Чумак комментариев пока не даёт. Поэтому говорить о его планах рано.

В то же время на своей странице в фейсбуке главный военный прокурор написал: «Руслан Рябошапка… собирает в прокуратуре мощную команду. Больше всего меня тешит то, что я знаю не только высоченный профессиональный уровень этих людей, а главное – их мотивацию. И это не собственный карман или непомерные амбиции, это то, что во всём мире зовется public good – общественное благо».

Виктор Чумак дважды был народным депутатом, в частности, в 2014–2016 годах – в составе фракции БПП.

А ещё в октябре 2018 года в интервью изданию «Цензор.нет» Виктор Чумак заявлял: «Я не собираюсь её (войну) прекращать, я хочу её выиграть. Войну можно прекратить, только сдавшись. Лёг, поднял лапки и сказал: «Всё, я прекращаю войну, прекращаю сопротивление».

«Одно из лучших кадровых решений» – Ружанский

Доброволец Александр Ружанский известен публичным конфликтом с военной прокуратурой. Он собирал информацию об имуществе военного прокурора Константина Кулика. Потом попал в СИЗО из-за конфликта с применением оружия.

Сейчас дело Ружанского не окончено, а сам он с весны 2018 года живёт в Европе и ожидает решения по предоставлению ему там политического убежища.

Александр Ружанский, доброволец
Александр Ружанский, доброволец
Одно из лучших кадровых решений действующей власти
Александр Ружанский

Назначение Чумака Ружанский считает удачным: «Назначение Виктора Чумака главным военным прокурором – это, наверное, одно из лучших кадровых решений действующей власти. Потому что господин Чумак не замешан ни в каких коррупционных скандалах вообще».

И, несмотря на конфликт с военной прокуратурой, Ружанский не согласен с тем, что её надо ликвидировать. Однако, уверен Ружанский, надо обновить её состав. По его информации, некоторые сотрудники военной прокуратуры не только замараны коррупционными скандалами, но и имеют родственников, которые работают в оккупационных администрациях. Кроме того, ведомство расследует преступления, которые ему неподследственны.

Ружанский убеждён: «Личный состав военной прокуратуры предыдущим руководством очень сильно развращён. И господину Чумаку надо очень сильно уделить внимание тому, что надо процентов на 70–80 поменять личный состав военной прокуратуры. Туда надо привлечь юристов, которые прошли АТО, которые воевали и которые знают, что такое война, что такое военное дело».

«Скептически отношусь к тому, что здесь что-то изменится» – Данилюк

Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ, критически оценивает работу прошлого руководства военной прокуратуры. «Я далёк от того, чтобы высоко оценивать работу предыдущей структуры и её руководителей. Если посмотреть на то, какие преступления были наиболее громкими в производстве военной прокуратуры, то мы увидим, что большая часть из них вообще никакого отношения ни к военным, ни к военным преступлениям не имела. Очень часто господин Матиос и его команда были привлечены к каким-то преступлениям в сфере государственного управления, коррупционным и так далее», – говорит Данилюк.

Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ
Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ

В то же время Данилюк убеждён, что в Украине надо восстановить военную юстицию: от службы правопорядка, военной полиции, военной прокуратуры до военных судов.

Я лично сдержанно-скептически отношусь к тому, что здесь что-то изменится
Александр Данилюк

Но с назначением Чумака Александр Данилюк не связывает надежд на изменения: «Чего бы стоило ожидать, так это эффективной работы в части консолидации всей информации про военные преступления, совершённые против Украины, значительная часть которых – это международные, – и эффективная передача этих дел в соответственные международные инстанции. К сожалению, так же, как это было во времена, когда прокуратурой военной руководил господин Матиос, я лично сдержанно-скептически отношусь к тому, что здесь что-то изменится».

«У меня большие надежды с этим назначением» – Юрий Бутусов

Журналист Юрий Бутусов рассказал нам, что к военной прокуратуре было много вопросов, потому что она занималась не своими задачами. Бутусов говорит: «Она привлекалась к выполнению несвойственных задач… (они) были связаны с вмешательством в политические и экономические вопросы. Всё это делалось по решению генеральных прокуроров Украины, то есть санкционировалось сверху».

У меня большие надежды с этим назначением, что этот институт не будет расформирован, как ранее анонсировалось
Юрий Бутусов

А вот на нового военного прокурора Бутусов возлагает надежды о сохранении самой военной прокуратуры. Юрий Бутусов уверен: «Он сделает всё возможное для того, чтобы сохранить военную прокуратуру как институт, сохранить её дееспособность. У меня большие надежды с этим назначением, что этот институт не будет расформирован, как ранее анонсировалось, а будет сохранён. Просто будут чётко определены границы его применения».

Юрий Бутусов, журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет»
Юрий Бутусов, журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет»

По мнению Бутусова, расформирование военной прокуратуры при Викторе Януковиче было направлено на подрыв обороноспособности Украины. А сегодня деятельность военной прокуратуры должна быть сохранена, чтобы обеспечить воинскую дисциплину и правопорядок.

Тем более, что расследование таких дел, как катастрофа сбитого «Ил-76» и трагедия в Иловайске, без военной прокуратуры и позиции главного военного прокурора Матиоса, говорит Бутусов, было бы нереальным. Эти процессы, по его информации, были бы ликвидированы ещё на начальной стадии.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

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