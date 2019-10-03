Міністр фінансів Маркарова готується до суду з НАЗК

Міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що в суді оскаржуватиме складену щодо неї Національним агентством з питань запобігання постанову про подання недостовірних даних у декларації за 2017 рік.

«Складено щодо мене один протокол за 2017 рік про адмінпорушення щодо «недостовірної», на думку НАЗК, вартості декларування квартири, моєї зарплати в Мінфіні і грошових коштів на рахунках та деяких незначних доходів загалом на суму більшу за 100, але меншу за 250 мінімумів. З протоколом не погоджуюсь, тому готуюсь надавати ці ж самі пояснення в суді. При цьому все задекларовано, конфліктів інтересів не виявлено. Питання як і попереднього разу – методологічні», – вказала міністр у фейсбуці.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода Маркарова також заперечила звинувачення НАЗК в декларуванні недостовірної інформації.

26 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції запросило Маркарову прийти до відомства 3 жовтня для складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.