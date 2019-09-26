Люди Зеленського в СБУ. Їхні зв'язки, статки та «скелети в шафах» – дослідження

Президент України Володимир Зеленський замінив майже 90% керівного складу Служби Безпеки України, яку він обіцяє реформувати за західним зразком. Серед нових лідерів української спецслужби – її ж кадрові офіцери та люди, так чи інакше пов’язані особисто з Зеленським та з деякими з парламентських політичних сил. Що відомо про нове керівництво СБУ та чого від нього чекати? Це з’ясовувало Радіо Свобода, зібравши інформацію з відкритих джерел та опитавши експертів і ветеранів СБУ.

Відтоді, як Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ, а потім і його головою свого бізнес-партнера та друга Івана Баканова – стало очевидно: новий президент України налаштований активно впливати на роботу української спецслужби. Але як саме?

З самого початку Зеленський та представники його владної команди обіцяють радикально реформувати СБУ – за західним зразком, скоротивши невластиві функції та посиливши ті, від яких залежить національна безпека держави.

Невдовзі народні депутати (але не від пропрезидентської сили «Слуга народу», а від партії «Голос») вносять до парламенту законопроєкт про реформу Служби безпеки. Експерти висловлюються з приводу цього документа зі стриманим оптимізмом, однак щодо можливості його ухвалення у нинішньому вигляді – немає ніяких гарантій.

11 вересня законопроєкт про реформу СБУ надійшов до парламентських комітетів, які досьогодні його ще не розглядали.

Тим часом – президент Зеленський продовжує змінювати керівництво СБУ. І нові постаті, на думку експертів та ветеранів української спецслужби, красномовно свідчать, куди саме і яким чином розвиватиметься надалі Служба безпеки України.

Наразі Володимир Зеленський замінив керівництво цього відомства майже повністю. З головних керівників – голови СБУ та шести його заступників – зберіг посаду після зміни влади лише Вадим Поярков.

11 вересня Зеленський поставив першим заступником голови СБУ та керівником управління «К» (відповідального за боротьбу з корупцією та організованою злочинністю) Владислава Бухарєва, перед цим звільнивши його з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Це призначення експерти називають найважливішим. Зокрема й тому, що це найбільша посада, яку в оновленій СБУ отримав офіцер з досвідом роботи у ній. Окрім того, саме перший заступник голови спецслужби очолить її в разі звільнення чи відсутності голови: він автоматично стане виконувачем обов’язків.

Нині цілком можливий розвиток подій, за якого нинішнього главу СБУ Івана Баканова невдовзі переведуть на іншу посаду, а Владислав Бухарєв – стане керівником відомства. Такий сценарій розглядається у найвищих кабінетах, наголошує у коментарі Радіо Свобода експерт з протидії корупції, засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов із посиланням на свої джерела.

Бухарєв: СБУ, «Батьківщина», «Квартал-95» і ...ФСБ

Владислав Бухарєв народився у 1969 році в місті Лебедин Сумської області. Закінчив місцеву школу №5. Зв’язок із малою батьківщиною підтримує досі: його в Лебедині називають «меценатом» та надали Бухарєву статус «почесного громадянина».

До СБУ Владислав Бухарєв потрапив невдовзі після його створення, закінчивши Київське вище військове інженерне училище зв'язку в 1992 році. Починав кар’єру з оперативного працівника і дослужився до керівних посад. Паралельно з роботою навчається в Інституті підготовки кадрів СБУ, а згодом – в Сумському державному університеті за фахом «правознавство».

З 2007 по 2010 рік – перший заступник голови Державної податкової адміністрації, а після перемоги на виборах президента Віктора Януковича – йде з посади, живе на військову пенсію.

З березня 2014 року – на запрошення в.о. президента України Олександра Турчинова повертається до СБУ як перший заступник голови відомства та керівник управління «К». Але вже в липні Владислава Бухарєва переводять у статус «офіцера з особливих доручень» при голові Служби безпеки України. Одним з перших таких доручень була організація звільнення міста Слов’янськ від російських гібридних сил.

З жовтня цього ж року – народний депутат від «Батьківщини» та член комітету з законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

11 вересня 2019 року – отримує від Володимира Зеленського посаду «перший заступник голови СБУ – керівник управління «К»: вона повністю ідентична тій, на яку його призначив в.о. президента України Олександр Турчинов у 2014 році. Водночас Бухарєва звільняють з посади голови Служби зовнішньої розвідки: її головою Зеленський призначає Валерія Євдокимова.

Зв’язок із Кожем’якіним та з «Батьківщиною»

Владислав Бухарєв робить кар’єру в СБУ одночасно з депутатом від «Батьківщини» кількох скликань Андрієм Кожем’якіним. Так, з 2005 по 2007 рік відділ «К», в якому працює Бухарєв, очолює Кожем’якін. З ним та з його родиною Бухарєва пов’язує тривала дружба та співпраця, зізнається спецслужбіст у нещодавньому інтерв’ю «Цензор.нет».

Генерал Кожем'якін підходить до мене і питає: «Хлопче, а чого ти сидиш в архіві? Іди до мене «опером!»



«В Києві вперше проводився перший Всесвітній конгрес українців. Для забезпечення безпеки були залучені всі оперативні підрозділи, але людей не вистачало, і на посилення направили всіх, наш підрозділ теж давав людей, – згадує Бухарєв про початок своєї роботи в СБУ, в підрозділі обліку. – І, звичайно, мене як молодого відправили першим. Я потрапив у підпорядкування Анатолія Леонідовича Кожем'якіна - начальника головного управління «К» (батько чинного депутата Андрія Кожем'якіна – ред.). І після завершення конгресу генерал Кожем'якін підходить до мене і питає: «Хлопче, а чого ти сидиш в архіві? Іди до мене «опером!» Звичайно, я зрадів, що мені пропонують живу роботу», – пригадує посадовець.

У 2007 році колишній спецслужбовець переходить до Державної податкової адміністрації: стає підлеглим іншого представника «Батьківщини», голови ДПА Сергія Буряка.

На парламентських виборах 2014 року Бухарєв балотується мажоритарником від «Батьківщини» у своєму рідному окрузі номер 162 на Сумщині. Водночас, як Владислав Бухарєв пізніше неодноразово говорив журналістам, він так і не став членом партії, попри участь у виборах під її брендом та членство в її парламентській фракції.

Партнерство з «95 кварталом»

Дружина Бухарєва Олена та дочка Юлія останні кілька років постять у соцмережах спільні світлини з акторами «Студії «Квартал 95» та з її фронтменом (на той час) Володимиром Зеленським.

Юлія Бухарєва – співачка, активна учасниця регіональних проектів «кварталівців»: виступає на «Квартал фест» у Сумах, записує пісні з GB Agency, яка є частиною бізнесу «Квартал-95».



Але приязні стосунки родини Бухарєвих та «кварталівців» почалися значно раніше. Так, з 2009 року посадовець є організатором безкоштовних концертів «Кварталу 95» на своїй малій батьківщині, зокрема в селі Підопригори Лебединського району на Сумщині, в самому Лебедині та в Сумах.

Тривали такі безкоштовні виступи і в кінці літа – на початку осені 2014 року, коли Бухарєв балотувався кандидатом-мажоритарником у Лебединському районі. Телеканал «Еспресо» наводить одну з афіш того періоду.

Дружина посадовця Олена – у 2013 році організувала концерт до річниці барда Володимира Висоцького у київській гімназії, в якій вона працює викладачем. Участь у святі брали й актори «Кварталу 95».

Сам Бухарєв пояснив свою давню дружбу з «Кварталом» в інтерв’ю «Цензор нет»:

«Мені давно подобалися їх творчість, сміливість, з якою вони висміювали владу ... Я почав ходити на концерти «95 кварталу», ще коли вони починали в КПІ», – пригадує Бухарєв і додає, що одного разу запропонував цьому проєкту приїхати в його рідне містечко Лебедин і дати там концерт. – І уявіть собі, вони погодилися! Відразу хочу сказати – я ніколи не наймав «95-й квартал» за гроші, це просто особисті відносини».

Водночас місцеві медіа вже десять років поспіль наголошують, що такі концерти «Кварталу» відбуваються за фінансової підтримки Бухарєва, проте він не робив щодо цих повідомлень ніяких спростувань.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко також називає дружину Бухарєва Олену однією зі сценаристок «Кварталу», а коміка Олега Кошового – кумом посадовця. У «Кварталі 95» це офіційно спростовують.

При цьому дружба подружжя Бухарєвих з «Кварталом» має й матеріальне вираження. 2 березня 2011 року Олена Бухарєва купує квартиру в престижному будинку в Лівадії (Ялта, Крим), в якому також мав нерухомість Сергій Буряк – брат Олександра Буряка члена «Батьківщини», під керівництвом якого Бухарєв за рік до цього працював у фіскальній службі.

Однак уже в 2013 році Буряк продає свою квартиру Олені Зеленській, дружині тодішнього фронтмена «95 кварталу» та чинного президента України. Ці факти оприлюднив «Телеграм»-канал The Newsroom.

Невдовзі програма «Слідство.Інфо» підтвердила: Бухарєви та Зеленські мають нерухомість по сусідству не лише в Криму, а й у Києві. Сам Владислав Бухарєв наголошує: з початку гібридної війни Росії проти України він – у російських санкційних списках, тож кримська нерухомість де-факто йому вже не належить.

Участь в АТО в 2014 році та медаль ФСБ у 2004

Олександр Турчинов призначає Бухарєва першим заступником глави СБУ в 2014 році, пам’ятаючи його як свого підлеглого у часи керівництва СБУ за квотою «Батьківщини» у 2005 році.

В умовах російської гібридної агресії проти України, згадує Бухарєв, його зорієнтували переважно на «воєнну тему».

Нам було необхідно створити агентурно-бойову групу. Я зібрав надійну групу офіцерів главку «К», які були мотивовані захищати Україну

«В 2014 році Турчинов мене відразу направив на вирішення суто військових завдань… На війні далеко не всі керівники виявилися готовими воювати, здатними дати наказ стріляти. Тому після захоплення Слов'янська загоном ФСБ на чолі з (Ігорем) Гіркіним, мене також відправили туди, – пояснює Бухарєв. – Місцеві структури СБУ були, на жаль, недієздатні… СБУ потрібно було підібрати надійних місцевих людей, які не викликають підозр, можуть переміщатися по всьому Донбасу і проходити за своїми документами будь-блокпости терористів, вести розвідку, проводити військові колони, люди, яким можна довірити зброю. Одним словом, нам було необхідно створити агентурно-бойову групу. З собою я зібрав надійну групу офіцерів главку «К», які були мотивовані захищати Україну. Ми діяли спільно з підрозділами контррозвідки», пригадує посадовець.

Частина експертів та ветеранів операції зі звільнення Слов’янська, опитаних Радіо Свобода, відгукуються про участь Бухарєва позитивно. Водночас, неоднозначну реакцію викликав інший факт: кілька місяців по тому, під час парламентських виборів 2014 в одній з агіток кандидата Бухарєва з’являється список його нагород, серед яких – медаль ФСБ «За боевое содружество». Ця інформація спричинила буквально вибух у соцмережах.

Сам Бухарєв виправдовувався, що цю нагороду, яку він дійсно отримав у 2004 році, за спільну операцію України, Росії та США з протидії наркотрафіку, вписали до агітаційних матеріалів без його відома.

Згадка про медаль ФСБ від політика країни, яка обороняється від російської агресії – виглядає як компромат. Але, найімовірніше, йдеться дійсно про грубу помилку під час передвиборчої агітації, припускає депутат від партії «Голос», член комітету з правоохоронної діяльності Олександра Устинова.

Набагато більше тривоги, на думку Устинової, викликають зв’язки посадовця та його статки в декларації – розкішні, як на людину, що жодного дня не була в бізнесі.

Він все життя працює в СБУ та в податковій, а дружина – викладач. І він може «заощадити» на півмільйона доларів, на численну нерухомість та на купу елітних авто



«Владислав Бухарєв дуже близький до «Батьківщини» та особисто до Андрія Кожем’якіна та Олександра Турчинова. Друге: він все життя працює в СБУ та в податковій, а дружина – викладач. І він може «заощадити» на півмільйона доларів, на численну нерухомість, зокрема – на будинок 700 квадратних метрів та на купу елітних авто… Постає питання щодо його доброчесності. Загалом до Бухарєва – багато запитань: від його зв’язків з політичною елітою, до нескромного способу життя. А ще – прикривається тим, що брав участь в АТО. Нині на фронт співробітники спецслужб і правоохоронних органів часто їздять для того, щоб отримати собі індульгенцію. Бухарєв заявляє, що «створив агентурно-бойові групи», які нібито діяли в тилу ворога. Але в українських нормативних документах навіть немає такого визначення – «агентурно-бойова група!» – зауважує Устинова.

Декларація: годинники, автівки, маєток під Києвом, житло в Криму

Чинне законодавство дає працівникам СБУ право не декларувати свого майна та доходів. Однак декларація Бухарєва є в загальному доступі: він мусив подавати її як народний депутат 8-го скликання. Більше того, посадовець пропонує не засекречувати декларації керівництва СБУ, і ставить себе у приклад.

При цьому в декларації Бухарєва кидаються у вічі значні площі нерухомості, статусні автівки й аксесуари та чималі суми коштів.

Владислав Бухарєв (та його родина) задекларували:

Чотири «статусні» чоловічі годинники

Чотири автомобілі: два «Лексуси», Volkswagen Multivan та Toyota Land Cruiser 76. Прикметно, що «Лексус» LX 570 Бухарєв придбав у 2009 році, працюючи першим заступником Державної податкової адміністрації, решта автівок – перебуває в «безоплатному користуванні» посадовця та членів його родини.

Квартира у Києві площею 106 кв. м. та місце на паркінгу

Будинок на Київщині площею 701 кв. м. та ділянка 25 соток

Дві ділянки (8 і 6 соток) під Києвом

Квартира у Ялті (анексований Крим) площею 87 кв.м. та паркомісце (записані на дружину)

Квартира у Києві площею 209 кв. м. та паркомісце (записані на дочку Юлію)

Квартира й нежитлове приміщення площею 85 м. кв. та невелика ділянка під ними – в селі Зазим’я під Києвом (записані на дочку).

428,5 тисяч доларів у «Приватбанку» та 81,4 тисячі євро в Unicredit банку – на рахунку дружини Олени Бухарєвої.

83,8 тисяч євро, 22,4 тисячі доларів та 88,2 тисячі гривень готівкою

В офіційній біографії Бухарєва не згадується про те, щоб він коли-небудь займався бізнесом. При цьому його дружина є викладачем. У своїх інтерв’ю заступник керівника СБУ пояснює свої солідні статки тим, що отримував службове житло у Києві та у Криму, купував землю і будувався під Києвом поступово, а гроші – заощадив на численних закордонних відрядженнях.

«Бухарєв – любить гроші. На новій посаді, ймовірно, сяде на старі «схеми»



Бухарєв працює на українських державних посадах загалом 23 роки. Якщо порахувати гроші в банку та готівку, задекларовані ним та його дружиною, то Владислав Бухарєв мав би заощаджувати приблизно по 27 тисяч доларів США на рік, або більш ніж по 2 тисячі доларів на місяць.

Джерела Радіо Свобода в СБУ, так само, як і Олександра Устинова, стверджують, що статки родини Бухарєвих мають сумнівне походження.

«Бухарєв – любить гроші. На новій посаді, ймовірно, сяде на старі «схеми», – повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ, яке деякий час працювало з Бухарєвим з 2014 року, але побажало залишитися невідомим.

Експерти: призначення Бухарєва – «хрест» на реформі СБУ

Призначення Владислава Бухарєва на посаду заступника голови СБУ означає, що у відомстві, не відбуватиметься радикальних реформ, обіцяних новою владою, а скоріше навпаки: триватиме «консервація стану справ», зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт з протидії корупції, засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Баканова підсилюють цим призначенням, дають йому змогу профільно орієнтуватися в цій сфері. І це ставить хрест на реформі служби за західним зразком. Це означає, що не будуть ліквідовані «економічні» підрозділи



«Прихід на посаду заступника голови СБУ Бухарєва, як колишнього працівника відділу «К», є свідченням того, що керівника відомства Івана Баканова підсилюють цим призначенням, надають йому змогу профільно орієнтуватися в цій сфері. І це безпосередньо ставить хрест на бажанні реформувати службу за західним зразком.

Це означає, що не будуть ліквідовані «економічні» підрозділи, не приберуть безліч зайвих посад. Нині маємо 33 тисячі працівників СБУ! Такою кількістю можна, наприклад, захопити невелику європейську державу. Крім того, з СБУ не буде знято функцію досудового розслідування – фактично не буде всього того, на чому наполягають наші західні партнери, – наголошує Лємєнов. – У 2016 році в Україні працювали над концептом реформи СБУ офіс НАТО, Консультаційна місія ЄС та посольство США. Але в ситуації, коли Баканову весь час нашіптують: «ніякої демілітаризації СБУ та зняття з неї функцій досудового розслідування, доки війна триває» – його заступником призначають Бухарєва, професіонала, вихідця з відділу «К». Баканов йому довіряє. Адже Владислав Бухарєв, як і Баканов, входить до групи «Квартал 95», як однієї з груп впливу, що конкурують між собою в межах «ЗеКоманди». Як наслідок – реформування СБУ – під величезним питанням».

Олександр Лємєнов уточнює: для досудового слідства та боротьби з економічною злочинністю є інші державні органи, як от ДБР та Бюро фінансових розслідувань; відтак скорочення повноважень СБУ є цілком логічним кроком.

Що ж до інших посадовців, яких президент Володимир Зеленський призначив у СБУ, то їх можна вважати «пішаками» у порівнянні з Бакановим та Бухарєвим: вони найбільше впливають на всі процеси у відомстві, наголошує експерт.

Колишній заступник голови СБУ Андрій Левус, зі свого боку, не сумнівається у проукраїнській позиції Владислава Бухарєва та решти посадовців, призначених Зеленським у керівництво СБУ, враховуючи те як вони показали себе у 2014 році. Водночас, співрозмовник Радіо Свобода побоюється, що будь-які призначення мало що змінять у Службі безпеки, якщо влада не запустить її структурну реформу.

Всі ці люди – однозначно за незалежність України. Жодного з них не звинуватиш в роботі на ворога. Я бачив, як у 2014 році всі вони зайняли проукраїнська позицію



«Для мене некоректно давати оцінки щодо людей з якими я співпрацював. Всі ці люди як мінімум – однозначно за незалежність України. Жодного з них не звинуватиш в роботі на ворога. Я бачив, як у 2014 році всі вони зайняли правильну, проукраїнська позицію, тож таких ризиків щодо них немає… Але проблема не в призначеннях, проблема в системі. Якщо Службу безпеки України не реформувати – то зрештою жодні призначення не допоможуть», – підсумовує Левус.

Що ж до епізоду з «медаллю ФСБ», то Левус підтверджує: ішлося про міжнародну операцію з протидії наркотрафіку, за підсумками якої українські силовики отримали нагороди як від Росії, так від США та інших держав-учасниць.

Призначення Бухарєва та ще деяких посадовців в СБУ, які походять з управління «К» (спеціалізованого на питаннях, пов’язаних з бізнесом), йде врозріз із вимогою Заходу реформувати спецслужбу та позбавити її впливу на економіку, слідство, боротьбу з корупцією тощо. Таку думку висловив Радіо Свобода волонтер та ветеран української воєнної операції на Донбасі Мирослав Гай.

Старі кадри в керівництві СБУ вмовили Івана Баканова зберегти контроль над економічним сектором. А це йде врозріз з вимогами Заходу



«В рамках анонсованої реформи СБУ треба скоротити з 30 тисяч до 15 тисяч співробітників. І ми маємо стежити, кого саме скорочують. Одна з вимог Заходу – скорочення господарських працівників та невластивих структур, таких, як відділ «К» Це болюче питання, бо ця структура є великою та приносить реальні гроші. Захід вимагає, щоб спецслужба займалася лише контррозвідкою, контрдиверсійною роботою, кібер- та інформаційною безпекою. При цьому я знаю, що старі кадри в керівництві СБУ вмовили Івана Баканова зберегти контроль над економічним сектором. А це йде врозріз із вимогами Заходу», – наголошує Мирослав Гай.

Схожу позицію висловив Радіо Свобода колишній начальник Головного управління контррозвідки СБУ Олександр Скибінецький.

Бухарєв має великий досвід роботи в підрозділі «К», тобто в протидії організованій злочинності, наркобізнесу та корупції. Що, на мій погляд, не є притаманним власне спецслужбі



«Коли я працював в СБУ – Бухарєв обіймав невеликі посади. Я знаю, що він має великий досвід роботи в підрозділі «К», тобто в протидії організованій злочинності, наркобізнесу та корупції. Що, на мій погляд, не є притаманним власне спецслужбі, яка не мала би ставати профільним відомством для боротьби зі злочинністю та корупцією. Я віддаю належне Бухарєву як фахівцю в цьому напрямку, але не вважаю, що він має бути основним у спецслужбі. Тут я є прибічником реформ, які пропонують європейські партнери».

Водночас колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський вважає, що такі фахівці, як Бухарєв, потрібні українським спецслужбам, щоб балансувати відсутність досвіду в «нових облич».

Це одне з небагатьох призначень, яке розходиться з політикою заміни на недосвідчених, але нових



«Це одне з небагатьох призначень, яке розходиться з політикою заміни на недосвідчених, але нових. Я останніми роками наводжу приклад: якщо від крони відрізати коріння (тобто людей з досвідом) – то навіть найбільш зелене листя засохне. Для мене призначення Бухарєва – це позитив. Ідеться про досвід роботи в СБУ, досвід парламентської роботи та добрі стосунки з президентом», – стверджує ветеран українських спецслужб.

Інші «нові обличчя» Служби безпеки

Олександр Руснак – призначений головою департаменту контррозвідки СБУ 11 вересня – того ж дня, коли призначили Бухарєва. Кадровий працівник спецслужб, він є непублічною особою. З його біографії відомо лише те, що він бере участь в українській воєнній операції на Донбасі з 2014 року. За бойові успіхи та героїзм на фронті удостоєний трьох нагород: ордена Данила Галицького та двох орденів «За мужність» другого та третього ступеня.

Олександр Руснак всю свою кар’єру працює в системі контррозвідки, наголошують кого колишні та нинішні працівники СБУ. Вони, а також волонтери та ветерани ООС, які стикалися з ним під час бойових дій, вважають його призначення адекватним кроком.

Волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай:

«Про Руснака я нічого поганого не чув. Сподіваюся, що при ньому контррозвідка щонайменше залишиться на тому ж рівні, який є. Одне з завдань, які стоять перед ним – підвищення зарплат контррозвідникам. Зараз все тримається на преміях, які призначило ще колишнє керівництво СБУ. Якщо раптом зарплатню не піднімуть, а премії скасують – українська контррозвідка безповоротно втратить найцінніші кадри».

Волонтер Роман Донік :

«Олександр Руснак дійсно був на фронті. І я нічого поганого про нього сказати не можу».

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун:

«Чужих людей там наразі немає. Наприклад, Олександр Руснак, скільки я його пам’ятаю, служив переважно по цій лінії (контррозвідки). Це ті призначення, які визначає голова служби. Отже, йому зручно працювати з такою людиною, все інше (професіонал він чи ні) – ми залишимо за дужками. Тому що ця людина – на своєму місці, вона пройшла всі щаблі, починаючи від «опера» й до нинішньої посади».

Колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський:

Хлопець, який пройшов війну, розуміє, що з ворогами потрібно діяти жорстко. Можливо, за критеріями «колишньої школи» досвіду в Олександра Руснака й не багато



«Україна, на жаль, незважаючи на війну, лишається прозорою, пронизаною вітрами і (російськими) розвідувальними мережами. Агенти «русского мира» почуваються безкарно й поводяться нахабно. І тому хлопець, який пройшов війну, має досвід бойових операцій, розуміє, що з ворогами потрібно діяти жорстко. Можливо, за критеріями «колишньої школи» досвіду в Олександра Руснака й не багато для управління контррозвідкою в масштабах всієї держави… Але я впевнений, він розуміє напрямок роботи і знайде досвідчених помічників».

Одне з джерел Радіо Свобода в СБУ наводить критичний відгук про роботу Руснака на попередніх посадах. Однак ми не наводимо його, бо він містить недостатньо доказів та не пройшов перевірку з інших джерел.

Декларація Олександра Руснака – засекречена. Але є декларація Ганни Руснак, податкового інспектора і дружини високопосадовця СБУ, повного тезки голови контррозвідки.

Статки Руснаків істотно менші, аніж, наприклад, у Владислава Бухарєва.

Тож, якщо припущення щодо декларації вірне, то родина має службову квартиру площею 98 квадратних метрів у Києві і ще одну (105 квадратних метрів), записану на сина.

У Руснака – було дві автівки: Toyota Camry та BMW X5, обидві – 2008 року, але першу – він продав, імовірно, у 2017 році. Заощадження – 7 тисяч доларів. У минулі роки родина також мала невеликий будинок у Києві, але продала його.

В більш ранніх деклараціях було вказане місце роботи Олександра Руснака (СБУ), у останній – цю інформацію засекретили.

Анатолій Дублик – Володимир Зеленський призначив його заступником голови СБУ 4 липня 2019 року.

Народився у 1967 році на Тернопільщині. У 1994 році отримав юридичну освіту в Львівському державному університеті. У 1998 році – продовжив навчання, але вже в Національній академії Служби безпеки України.

ВСБУ – з 1994 року. З 2001 року переходить з регіону до Центрального управління СБУ, працює в секторі «захисту національної державності і боротьби з тероризмом». У тривожний 2014 рік Олександр Турчинов призначає його керівником профільного департаменту.

Дублик – один із тих, хто відіграв визначальну роль у протидії російській агресії на Донбасі у 2014 році, пригадує екс-радник голови СБУ Юрій Михальчишин, який тоді працював із ним пліч-о-пліч.

Дублика підвищили до генерал-майора – саме за професіоналізм, виявлений під час протидії «русской весне»



«У 2014 році генерал Анатолій Дублик був керівником департаменту захисту національної державності, я в той час його консультував з оперативних питань. Це були дуже тривожні дні. Наскільки я можу судити з відгуків його колег, офіцерів СБУ, які працювали в зоні АТО – вони дуже високо оцінюють його професіоналізм та працездатність. Його рішучі дії навесні 2014 року, під час протидії проросійським заколотам (так званій «русской весне») на Сході та Півдні України. Пізніше, коли я працював під його керівництвом, Анатолій Дублик вирізнявся просто таки фундаментальними знаннями про те, що відбувається на лінії та за лінією фронту. про розвідувальну та підривну діяльність іноземних держав. Він був здатен ухвалювати нестандартні рішення та був відкритий до нової інформації з різних джерел. В той період пана Дублика підвищили до генерал-майора – саме за професіоналізм, виявлений під час протидії «русской весне», – таку оцінку дав цьому посадовцю СБУ екс-радник голови спецслужби.

Також прізвище Дублика пов'язують із першими повідомлення про існування російського плану «Шатун» зі дестабілізації України

Декларація Дублика за 2018 рік – засекречена. Єдиний з його звітів про майно та доходи, який є у вільному доступі, поданий у березні 2014 року. Кидається у вічі, що там не вказані ані банківські рахунки, ані суми готівки: лише службова квартира (106 квадратних метрів), дві земельні ділянки загальною площею шість соток та автомобіль Volkswagen Caddy. Реєстр речових прав свідчить, що з майна новопризначений заступник голови СБУ має нову автівку – придбав SUZUKI VITARA 2018 року. Дружина Анатолія Катерина володіє квартирою у Тернополі, де подружжя жило на початку кар’єри офіцера СБУ, а також будинком на 130 квадратних метрів під Києвом.

Підприємницькою діяльністю Дублик та його дружина ніколи не займалися.

Дмитро Нескоромний – 2 липня 2019 року президент Зеленський своїм указом призначив його заступником голови СБУ.

Народився 5 травня 1978 року в Луганську. В СБУ дослужився до заступника начальника відділу «К».

Став відомим загалу як керівник операції з викриття і затримання «діамантових прокурорів» у 2015 році. Внаслідок цих подій був звільнений з СБУ тодішній перший заступник голови відомства Віктор Трепак. А пізніше, 27 лютого 2017 року, новий начальник відділу «К» Павло Демчина звільнив самого Нескоромного.

Відгуки колег та експертів щодо цієї постаті – переважно позитивні.

Втім, колишній секретар громадської ради з оновлення СБУ Володимир Омельчук припускає, що Нескоромний не сприяв розслідуванню справ проти колишніх «регіоналів», і саме за це, а не за «діамантових прокурорів», минуле керівництво СБУ зняло його з тодішньої посади та перевело на нижчу.

«Голова СБУ Василь Грицак «вивів» Дмитра Нескоромного не через справу «діамантових прокурорів»… а саме через його ставлення до справ Майдану», – наголошує Омельчук.

Декларація Нескоромного – засекречена, як і декларації більшості працівників СБУ.

Можливі наслідки від призначень Зеленського в СБУ

На думку експертів та ветеранів спецслужб, проведені президентом Володимиром Зеленським «рокировки» в керівництві Служби безпеки України, ймовірно, можуть мати такі наслідки:

В СБУ можуть не врахувати рекомендації Заходу та не скоротити непрофільні підрозділи, зокрема – відділ «К», який відповідає за протидію корупції та організованій злочинності.

За СБУ можуть зберегти невластиві функції, зокрема – перевірки бізнесу, досудові розслідування тощо.

Разом з підрозділами, які мають вплив на економіку, в Службі безпеки можуть зберегтися і відповідні корупційні схеми.

Контррозвідувальний потенціал СБУ, імовірно, буде збережено.

Під питанням – рекомендоване західними консультантами скорочення СБУ для посилення функцій, основних для західних спецслужб: контррозвідка та протидія тероризму.

Зростання політичного впливу на спецслужбу: з боку близького оточення президента і (меншою мірою) лідерів партії «Батьківщина».

Загроза використання СБУ проти окремих бізнесів та політичних опонентів нинішньої, або ж наступної влади

Подальша зміна керівництва СБУ: Бухарєв, зрештою, може замінити Баканова

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Як українські, так і західні експерти майже одноголосно висловлюють думку: СБУ критично потребує реформи, яка би посилила його контррозвідуваьний та антитерористичний напрями, і скоротила б невластиві функції: з протидії корупції, впливу на бізнес та на слідство.

Так, весняні опитування Центру Разумкова засвідчили: українці більше не довіряють, аніж довіряють національній Службі безпеки. Так, 22,0% опитаних не довіряють СБУ повністю, 26,5% скоріше не довіряють, 27,2% скоріше довіряють, і лише 7,3% – довіряють СБУ повністю.

Радіо Свобода при підготовці цього матеріалу опиралося на відкриті джерела. Редакція звертається до Владислава Бухарєва, Олександра Руснака, Анатолія Дублика, Дмитра Нескоромного, а також до президента Володимира Зеленського й керівництва його офісу із пропозицією – висловитися щодо питань, піднятих у публікації.