Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Вересень 2019, Київ 15:00
Новини | Політика

Зеленський призначив Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ

руснак очолив департамент контррозвідки СБУ

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ полковника Олександра Руснака. Відповідний указ опублікували 11 вересня на сайті глави держави.

У серпні Зеленський звільнив з вказаної посади Олексія Петрова.

Президент також змінив керівників обласних управлінь Служби безпеки у кількох областях.

Перед цим президент Зеленський своїм указом звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Іншим указом глава держави призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (відомого також як «управління «К»).

Верховна Рада України на засіданні 29 серпня призначила головою СБУ Івана Баканова.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG