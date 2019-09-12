Зеленський призначив Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки СБУ полковника Олександра Руснака. Відповідний указ опублікували 11 вересня на сайті глави держави.

У серпні Зеленський звільнив з вказаної посади Олексія Петрова.

Президент також змінив керівників обласних управлінь Служби безпеки у кількох областях.

Перед цим президент Зеленський своїм указом звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Іншим указом глава держави призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (відомого також як «управління «К»).

Верховна Рада України на засіданні 29 серпня призначила головою СБУ Івана Баканова.