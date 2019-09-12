Зеленський здійснив кадрові зміни в регіональних управліннях СБУ

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників обласних управлінь Служби безпеки у кількох областях. Укази про це оприлюднені на сайті голови держави 12 вересня.

Зокрема, керівником управління СБУ в Запорізькій області призначений Борис Безрукий, управління СБУ в Миколаївській області – Віталій Герсак, управління СБУ в Харківській області – Микола Найдич, управління СБУ в Чернівецькій області – Віталій Монастирецький.

Крім того, Зеленський звільнив із посад голів управлінь СБУ в Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській і Харківській областей Петра Дідуха, Юрія Пасіка, Віталія Найду й Андрія Носача відповідно.

Перед цим президент Зеленський своїм указом звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Іншим указом глава держави призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (відомого також як «управління «К»).

Верховна Рада України на засіданні 29 серпня призначила головою СБУ Івана Баканова.