Управління «К» СБУ очолив ексголова Служби зовнішньої розвідки – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України. Іншим указом глава держави призначив Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (відомого також як «управління «К»).

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави 12 вересня.

Під час президентської виборчої кампанії та одразу після перемоги Зеленського в його команді говорили про необхідність скорочення невластивих СБУ функцій. У цьому контексті йшлося, зокрема, і про управління «К». Тодішній заступник голови президентського офісу Руслан Рябошапка (нині генеральний прокурор України – ред.) говорив, що особисто чув багато скарг від підприємців, що управління «К» займалося не захистом бізнесу, а тим, що заробляло на цьому бізнесі.

Водночас чиновник додавав, що президент Зеленський не може своїм указом ліквідувати Головне управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ, бо для цього потрібні зміни до закону про СБУ, нова редакція якого опрацьовується.