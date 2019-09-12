Найбільша проблема, з якою стикнеться одразу нова влада – вони самі. Інших проблем немає, переконує в тижневику «Країна» політичний оглядач Леонід Швець. Опозиція відсутня. Петро Порошенко чи Віктор Медведчук не мають впливу. Мають маленькі сили. Тотальна більшість «Слуги народу» знищила на певний час політику в Україні як таку. Усіх цікавить, що відбувається в команді Зеленського та його голові.

Експерт вважає, що українці поки не знають, що будують. З одного боку – у Зеленського є все для створення жорстокого авторитарного режиму. З другого – він може значно пришвидшити зміни. Або ж це може поєднатися, як було в Саакашвілі. Провів необхідні реформи, але на останньому терміні став вередливим диктатором. Небезпека в тому, як людина впорається із собою.

Якщо Україна знову втратить шанс ще раз, люди отримають серйозну травму в суспільній свідомості. Це означатиме, що українці не можуть дати собі раду. Привід для радості в Кремлі. Цього не можна допустити, наголошує експерт. Матеріал називається «Реформи мають рухати нові й трохи безбашенні люди».

Політик і письменник Віктор Терен несхвально відгукується в тижневику «Країна» на тотальне омолодження нової влади. Ідея нових облич у політиці, зокрема, у Верховній Раді, – це нісенітниця, вважає він. Це недобре.

У більшості європейських парламентів оновлюється лише третина складу – тоді є можливість передачі досвіду. До людей, які прийшли до влади й не розуміють, що таке державне управління, політик налаштований дуже скептично.

Він стверджує, що парламент другого і третього скликання був найфаховіший. У передвиборчих агітках кандидати писали про себе: юрист, економіст. Це було аргументом. Верховну Раду тоді обирали саме з професіоналів. А зараз депутатами стали весільні фотографи й перукарі. Деградація професійності почалася раніше, а зараз досягла свого апогею.

В Україні збираються кардинально реформувати органи прокуратури. Нова влада вже запропонувала свої кроки в цьому напрямку. Насамперед відбулися кадрові призначення, констатує газета «День».

На законодавчому рівні також розпочалися зміни. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про реформу органів прокуратури. До голосування в цілому, звичайно, ще можуть бути зміни, але зараз пропонується наступне: замість Генпрокуратури, регіональних, місцевих і військових прокуратур з’явиться Офіс генерального прокурора, обласні та окружні прокуратури.

Військових прокуратур більше не буде. До 1 вересня 2021 року тимчасово будуть припинені повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і Ради прокурорів України. Потім їхня робота відновиться. Це, на думку нинішніх керманичів, дасть можливість генпрокурору своїми наказами визначати порядок відбору прокурорів і їх залучення до дисциплінарної відповідальності; а також звільняти прокурорів без необхідності узгоджувати свої рішення з Радою прокурорів.

«Мета реформування прокуратури правильна, але чи правильно тимчасово зупиняти діяльність органів прокурорського самоврядування?», – запитує експерт «Дня» Олександр Банчук. Поставлена мета реформування – очистити органи прокуратури – правильна. Але є питання щодо інструментів. У 2015 році пішли шляхом очищення – «знизу», зараз вирішили піти – «згори».

Експерт цікавиться – наскільки правильно було тимчасово зупиняти діяльність органів прокурорського самоврядування? Чи вдасться досягнути такими методами правильно поставлену мету? Відповіді та інші коментарі щодо реформи в Генпрокуратурі видання пропонує в публікації «Чи стане Офіс краще ГПУ?».

Були побоювання, що нова влада не воюватиме з олігархами, а домовлятиметься. Вперше ця думка виникла у дописувача тижневика «Країна» Олекси Шалайського, коли Ахметов подарував «швидкі допомоги» в областях. Потім – кадрові зміни в антимонопольному комітеті. У Верховній Раді нема й натяків, щоб ускладнювати життя олігархам.

Ювілейний бекграунд в «Інтерконтиненталі» Григорія Суркіса, як і решти багатіїв, – похмурі сторінки українського бізнесу, коли статки отримували нечесним шляхом, вважає дописувач. Хоч вони борються між собою, можуть стояти однією стіною. Суркіс пов’язаний з енергетикою, де багато корупційних історій. Деякі – у провадженні антикорупційного бюро. І коли ті розслідують, а СБУ зустрічається на п’янках з олігархами – це неправильно, наголошує експерт.