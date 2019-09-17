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17 Вересень 2019, Київ 18:47
Новини | Політика

Зеленський доручив СБУ долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої

Наслідки пожежі у будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, село Гореничі, Київщина, 17 вересня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський доручив голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишньої очільника Нацбанку Валерії Гонтаревої, інформує пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів», – заявив Іван Баканов.

Перед тим Володимир Зеленський заявив, що «чекає від відповідних відомств якнайшвидшого розкриття» підпалу будинку Гонтаревої, назвавши подію «провокацією». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у свою чергу, назвав «неприпустимим проявом кримінального тиску» підпал будинку ексочільниці НБУ.

Будинок Гонтарєвої після пожежі – відео зсередини
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Будинок Гонтарєвої після пожежі – відео зсередини

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Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої.

Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.

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