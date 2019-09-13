Візит Баканова на день народження Суркіса суперечить кодексу доброчесності працівника СБУ – «Схеми»

Візит чинного голови Служби безпеки Івана Баканова на святкування 70-річчя народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя», соратника Віктора Медведчука та фігуранта антикорупційних розслідувань Григорія Суркіса порушує Кодекс доброчесності співробітника СБУ. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «Епоха Суркіса».

4 вересня журналісти зафіксували, як Іван Баканов відвідує ювілей народного депутата Суркіса. Водночас, зазначають «Схеми», у Кодексі доброчесності співробітника служби безпеки України, який є у розпорядженні редакції, йдеться: «Співробітник повинен уникати особистих зв’язків, взаємовідносин, що можуть вплинути на неупередженість і об'єктивність при виконанні професійних обов'язків, скомпрометувати почесне звання співробітника спецслужби, не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть викликати негативний громадський резонанс, зашкодити його репутації та авторитету служби безпеки України».

Крім того, у Кодексі доброчесності працівника СБУ також наголошується: «У випадку, якщо співробітник не впевнений у тому, які дії вчинити або від яких дій повинен утриматися з метою дотримання встановлених норм поведінки, він має право звернутися за консультацією до колег, наставника та безпосереднього керівника, а у випадку невирішення питання – до старшого прямого керівника».

«Керівником Баканова є президент Володимир Зеленський. Але чи звертався Баканов до Зеленського, коли ухвалював рішення про відвідини дня народження або після них – наразі невідомо», – йдеться у матеріалі «Схем».

За чотири дні до cвяткування президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться» відносно фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Очільник Служби безпеки у відповідь на питання журналістки НВ про його участь у святкуванні, заявив, що «вивчав оперативну обстановку».

У свою чергу Григорій Суркіс заявив кореспонденту LIGA.net, що запросив Івана Баканова на святкування свого 70-річчя як друга, а не посадовця. Водночас він уникнув прямої відповіді на питання, які стосунки в нього з нинішнім очільником СБУ.

Протягом тижня після публікації розслідування президент Володимир Зеленський публічно так і не прокоментував дії голови СБУ Івана Баканова. «Схеми» також окремо відправили запит в Офіс президента.

Кодекс доброчесності співробітника Служби безпеки України був розроблений за сприяння Консультативної місії Євросоюзу з питань реформування цивільного сектору (КМЄС). Його публічно презентували у стінах СБУ в присутності керівництва спецслужби та західних партнерів України у травні 2019 року. Про це йшлося у повідомленні на офіційному сайті СБУ.

Раніше «Схеми» розповідали, що святкування ювілею бізнесмена і народного депутата Григорія Суркіса тривало близько 10 годин в елітному готелі «Інтерконтиненталь» у центрі столиці. Знімальна група «Схем» зафіксувала там скупчення охорони й автомобілів преміум-класу, а згодом і гостей святкування.

Серед них журналісти зауважили представників чинної влади – зокрема,чинного голову СБУ Івана Баканова та першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра.

Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. На вході в готель він дочекався Шефіра, а потім допоміг йому нести, схоже, подарунок.

За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі. Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Григорія Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.

Крім того, «Схеми»​ встановили, що на дні народженні Григорія Суркіса також були чинний голова МВС Арсен Аваков, колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та ексгенеральний прокурор Юрій Луценко.

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