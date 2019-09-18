СБУ стверджує, що викрила подвійного агента, завербованого ФСБ

Служба безпеки України повідомляє, що зірвали плани ФСБ у прикордонному з Росією регіоні, викривши агента російської спецслужби. Колишній правоохоронець за завданням ФСБ намагався отримати в СБУ розвідувальне доручення, тобто стати так званим подвійним агентом.

Історія мала два початки. Перший – у 2015 році. Тоді, звільнений із правоохоронних органів громадянин України поїхав у справах в Курську область Росії. Там він потрапив під «обробку» російської спецслужби. Як часто буває, використовували й погрози, і обіцянки винагороди. Завербував колишнього українського правоохоронця, розповідають в Управлінні СБУ в Сумській області, майор оперативно-розвідувального управління Прикордонного управління ФСБ по Курській області Дмитро Єпіфанов.

Завербований агент дав підписку, що працюватиме на ФСБ Росії обрав псевдо «Мастер».

А другий початок історії стався тоді, коли співробітники СБУ звернули увагу на громадянина України, якому російські прикордонники регулярно сприяють у перетині кордону, наприклад – пропускають без черги. Так «Мастер» потрапив у розробку контррозвідників.

Наркотрафік за 15 тисяч рублів від ФСБ

Завербований тривалий час не отримував завдань від російських кураторів.

Працювати з ним ФСБ почала з 2017 року. «Мастеру» доручили створити канал контрабанди наркотиків та нелегальних мігрантів з України до Російської Федерації.

Мете ФСБ, по-перше, створити ґрунт для дискредитації України перед міжнародною спільнотою, використовуючи цю тему у пропаганді, а по-друге, для покращення власних показників роботи.

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У березні 2017 контакт із «Мастером» передали капітану того ж самого оперативно-розвідувального управління ПУ ФСБ по Курській області Олександру Косарєву.

Саме за його завданням створювався канал контрабанди наркотиків цього разу. Вийти на великі обсяги не вдалося – Косарєва перевели до нового місця служби, й він «перекрив» створений канал, щоб збільшити власні показники.

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Наступний куратор, майор Денис Волох спробував використати «Мастера» для збору розвідувальної інформації про СБУ.

Наприкінці весни нинішнього року надійшло завдання почати збір персональних даних офіцерів та відомостей про роботу негласного апарату СБУ.

Тобто – викривати агентуру української спецслужби і передавати інформацію росіянам.

Для цього шпигун мав «підняти» давні, часів роботи в правоохоронних органах, знайомства та завести нові контакти зі співробітниками СБУ.

Збір розвідінформації заблоковано

«Для збору персональних відомостей майор Денис Волох рекомендував агенту встановити контакти зі співробітниками СБУ, запропонувавши свою допомогу в якості джерела негласної інформації. Так «Мастер» і зробив, кажучи, мовляв, що він часто буває на території Росії, і в нього є можливість довідатися чогось цінного для української розвідки», – розповідає заступник начальника УСБУ в Сумській області полковник Юрій Байдак.

Найбільше ФСБ цікавила інформація стосовно українських контррозвідників – тих, хто протистоїть розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб на території України. Вони наказали «Мастеру» збирати інформацію про імена, адреси, телефони, номери особистих та службових автівок, особисті характеристики, наявність компромату представників української контррозвідки..

Крім того, «Мастер» мав зібрати відомості про людей, які негласно співпрацюють із СБУ – йдеться про громадян як України, так і Росії. Аби виявляти таких людей, агенту надали перелік певних ознак.

Також ФСБ хотіла дізнатися про осіб та об’єкти на території РФ, якими цікавиться українська розвідка.

Ну, і, звісно, росіянам було важливо дізнатися про форми й методи роботи СБУ.

Оскільки «Мастер», так само, як і його російський куратор майор Волох, вже давно були у розробці контррозвідки СБУ, то українська спецслужба вирішила скористатися цією ситуацією на свою користь.

Пастка для подвійного агента

Ця частина історії найцікавіша. Куратор майор Волох доручив «Мастеру» випросити у СБУ завдання на території Росії – бажано, таке, щоб істотно шкодило національним інтересам РФ. За планом, «агента СБУ», якого ФСБ фактично сама створила, мали затримати і розповісти світові, як Україна збиралася нашкодити. Ну, а «провал агента» – це ще й оцінка вміння української спецслужби працювати.

Докази, що план був такий, кажуть в сумському Управлінні СБУ, випливають із аналізу завдань, які отримував «Мастер».

Він був повинен «підставитися» під вербування СБУ із обов’язковим письмовим зобов’язанням та вибором оперативного псевдоніму. Йому наказали придбати певну кількість атрибутики «Правого сектору» (організація, заборонена в Російській Федерації) й перевезти її до РФ.

«Останні сумніви в нас відпали, коли ми отримали запис розмови «Мастера» з російським куратором майором Волохом», – каже заступник начальника УСБУ в Сумській області полковник Юрій Байдак.

Серед іншого, агент мав придбати в певному магазині цифрової техніки в Сумах флеш-накопичувач і на наступній зустрічі передати кураторові від ФСБ. Крім того, йому доручили записати на диктофон розмови зі співробітниками СБУ.

Все це разом із зізнаннями «Мастера» мало бути використане для «інформаційних репортажів та новин» на місцевих курських та центральних каналах Російської Федерації.

Однак, українські спецслужби цього разу зірвали цей план.

Як кажуть в СБУ, викриттю цього агента, посприяло знання шаблонних підходів російських розвідників до організації роботи та зв’язку з агентами.