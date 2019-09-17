(Друкуємо мовою оригіналу)

На днях подконтрольные России силовики возили по Луганску человека в наручниках: он на камеру демонстрировал, как «подкладывал» взрывчатку под городские памятники. Это было бы похоже на традиционную историю о диверсантах, которые периодически публикуют группировки «ЛДНР», если бы не не одна особенность: на этот раз они показывают человека с психическим расстройством.

50-летнего луганчанина Вадима Дреева группировка «ЛНР» называет причастным к подрывам 4 памятников в оккупированном Луганске. Все эти памятники связаны с идеологией группировки, среди них – «звезда победы», знаки погибшим боевикам в боях против украинских войск.

Вадим Дреев пропал в конце апреля. По крайней мере, об этом в социальных сетях писала его дочка Галина Дреева. В сообщении говорилось, что Вадим – 1969 года рождения, инвалид 2-й группы. 26 апреля он вернулся в город после похода в Станицу Луганскую и пропал.

После этого никакой информации о нем не было, пока 16 сентября, спустя 4 месяца, так называемое «МГБ» гриппировки «ЛНР» не показало видео, в котором Вадима Дреева называют причастным к четырем подрывам памятников в оккупированном Луганске. На видео Вадим рассказывает, что его завербовал сотрудник СБУ и передавал взрывчатку, которая использовалась для взрывов.

На видео показаны все места, куда Дреев якобы приносил пакеты с взрывчаткой. Правда, внимание акцентировалось на том, что непосредственно он взрывы не производил – это делала какая-то «другая группа».

«Осмотрелся, никого нет. Положил вот сюда. Между гусеницами и колесами. За мной смотрела другая группа. Олег мне позвонил и спросил, ну что ты все сделал? Я говорю да. Он говорит, что сейчас придет другая группа и все сделает», – говорит мужчина на видео.

Подконтрольные «ЛНР» медиа особенно акцентируют внимание на том, что Вадим Дреев состоит на учете в психоневрологическом диспансере. К съемке привлекли психиатра Олега Вольмана, он комментирует сепаратистскому каналу состояние Дреева.

«Данный человек имеет делинквентное поведение, – говорит он. – Это отражается в его особенностях поведения. Такие люди являются легковнушаемыми, управляемыми. Данная категория людей часто использовалась криминальными структурами в контрабанде, наркотрафике и т.д.»

Вербовка украинскими спецслужбами людей с психологическими патологиями – потенциально новый нарратив пропаганды российских гибридных сил на Донбассе. За неделю это уже второе сообщение по этой теме, которое подхватили сепаратистские и некоторые российские СМИ. Первое было 6 сентября: в нем речь шла о жительнице поселка Новосветловка, которая якобы состоит на психиатрическом учете. Ее обвинили в работе на батальон «Айдар».

Практически все медиа, которые распространили эти сообщения, в заголовках акцентировали внимание именно на психическом состоянии людей. Например, материал о Вадиме Дрееве на крымском сайте «Комсомольской правды» вышел под заголовком «В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к громким терактам».

Радио Донбасс.Реалии попытались связаться через социальные сети с дочкой Вадима – Галиной, но на просьбу рассказать подробности истории с ее отцом она пока не ответила. Украинские правозащитники, занимающиеся темой узников ОРДЛО, пока этот случай не исследовали. Для того, чтобы человек попал в поле зрения центра освобождения пленных СБУ и – потом – в списки на обмен, нужно, чтобы о его исчезновении кто-то подал заявление в полицию на подконтрольной территории.

Вооруженное формирование «ЛНР» не сообщает, какие действия собирается дальше предпринять в отношении луганчанина. Практика показывает, что иногда людям, задержанным в ОРДЛО, выносят «приговоры» подконтрольные «ЛДНР» местные суды – в остальных случаях их содержат лишь с обвинением в «диверсионной деятельности» или «шпионаже».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)